Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las recientes declaraciones de un militante relevante del Pacto Histórico, fuerza política ligada al expresidente Gustavo Petro, reflejan el momento de transición por el que atraviesa la colectividad tras salir del Gobierno. De acuerdo con El Espectador, quien hoy cumple funciones delegadas por el mismo Petro, confirma un buen relacionamiento con la bancada y diversas responsabilidades en el Congreso, pese a las autocríticas necesarias sobre el pasado reciente del partido. Convencido de la visión política que encarna la organización, plantea como prioritario mantener la actividad, rearmar la base social y brindar esperanza a sus seguidores tras cuatro años de profundas transformaciones.

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En este contexto, el paso a la oposición significa retos inéditos para el Pacto Histórico. Según lo relatado, no se trata de retomar un rol opositor como en las administraciones de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, sino de transformar enfoques y métodos de comunicación, organización y movilización social. La autocrítica es clara: parte de la base electoral, especialmente la llamada “clase media aspiracional”, fue descuidada durante el gobierno y ahora hay que ofrecerle nuevas alternativas.

Dentro de esa reflexión interna, se reconoce la necesidad de convocar un congreso fundacional. Esta instancia debe ser lo más democrática posible, con elección abierta de delegados y participación real desde la base, con la meta de definir estratégicamente el rumbo, consolidar la presencia local y conectar la organización política con movimientos sociales activos en la coyuntura nacional. Sobre Gustavo Petro, no hay dudas: seguirá como el máximo dirigente, aunque el objetivo es dotar al Pacto Histórico de la estructura requerida para una oposición relevante y propositiva.

Al interior de la fuerza, figuras como Iván Cepeda conservan peso ético y político, desempeñando roles clave en la elección de direcciones nacionales y departamentales. El desafío, aseguran, es fortalecer consensos entre diferentes corrientes ideológicas para salvaguardar la democracia y no encerrarse en una visión cerrada de izquierda, abriendo espacios para alianzas con sectores progresistas, de centro y liberales.

Aunque se ha debatido sobre divisiones, la posición oficial sostiene que en la izquierda predomina la deliberación activa y la diversidad conceptual, no una fractura interna significativa. Mirando hacia 2027, la meta es consolidarse no solo en lo nacional sino en lo territorial, buscando alianzas más amplias para impulsar su proyecto democrático ante el actual panorama político del país.

Sobre acuerdos puntuales con el uribismo (Centro Democrático), se aclara que existen diferencias ideológicas insalvables, pero se puede trabajar conjuntamente en temas fundamentales, como preservar la separación de poderes, sin renunciar a las bases de ninguna de las fuerzas. Finalmente, el cumplimiento de sentencias como la de la jurisdicción agraria, ordenada por la Corte Constitucional, es señalado como un reto clave para la estructura institucional y legal en los próximos años.

¿Cómo se organizará el congreso fundacional del Pacto Histórico y qué busca alcanzar?

El congreso fundacional será democrático, con delegados escogidos en elecciones abiertas y amplias, buscando el reconocimiento genuino de las bases. De acuerdo con El Espectador, este proceso tiene como meta definir una estrategia sólida para el poder local y la articulación con movimientos sociales, así como trazar una hoja de ruta participativa y deliberante para consolidar la colectividad como fuerza política.

¿Existen divisiones internas dentro de la izquierda representada por el Pacto Histórico?

Según el testimonio recogido por El Espectador, la izquierda no sufre divisiones profundas, sino que es un proyecto deliberante, apasionado y controversial, donde las diferencias conceptuales y de interpretación son naturales. Lo importante, según la fuente, es resolverlas democráticamente dentro del partido, asumiendo la responsabilidad que implica ser la principal fuerza política actual en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.