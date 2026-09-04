Por: El Espectador

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Las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en 1996 y 1997 respectivamente en el municipio de Ituango, Antioquia, constituyen dos de los episodios más graves por los que Álvaro Uribe Vélez ha sido llamado a rendir indagatoria por la Fiscalía. Esta citación tiene como propósito esclarecer la posible vinculación del expresidente colombiano no solo con estos crímenes, sino también con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, reconocido abogado defensor de derechos humanos y líder social, así como con la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, Antioquia. De acuerdo con la información consignada en el expediente, estos cuatro procesos llevan cerca de treinta años en el sistema judicial colombiano sin que se haya avanzado hacia una resolución definitiva. Sin embargo, solo en la actualidad Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, ha sido formalmente incluido como investigado en estos casos.

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Jesús María Valle Jaramillo, además de abogado, se desempeñó como concejal en Ituango y fue conocido por su ferviente defensa de los derechos humanos. Durante largo tiempo fue uno de los principales denunciantes de la violencia y de la supuesta colaboración entre fuerzas estatales y paramilitares en Ituango. Las advertencias y señalamientos hechos por Valle Jaramillo contra la administración departamental, la fuerza pública y los grupos paramilitares resultaron, según la Fiscalía, en que, presuntamente por medio del secretario de gobierno, Uribe pudo haber instigado al conocido líder paramilitar Carlos Castaño a ejecutar el asesinato de Valle Jaramillo. El crimen fue perpetrado el 27 de febrero de 1998 por tres sicarios que ingresaron en las oficinas del abogado en el centro de Medellín. La Fiscalía, en su informe, señala este posible nexo como una de las razones centrales de la investigación en curso.

El 13 de junio de 1997, meses antes de ser asesinado, Jesús María Valle rindió una declaración en la sede de la Fiscalía en Medellín. En esta manifestación, advirtió sobre la presunta omisión de Uribe Vélez, en calidad de gobernador de Antioquia, de proteger a la población de Ituango y de actuar frente a la aparente actuación conjunta de miembros de la fuerza pública y paramilitares. El diario El Espectador recogió y divulgó la denuncia completa de Valle Jaramillo, arrojando luz sobre la compleja trama de intereses y responsabilidades que rodea estos crímenes que, tras décadas de impunidad, aún esperan resolución judicial.

¿Por qué Álvaro Uribe fue vinculado formalmente a la investigación por las masacres de La Granja y El Aro?

Álvaro Uribe Vélez fue incluido formalmente en la investigación judicial debido a que la Fiscalía busca establecer su posible responsabilidad en los hechos de violencia registrados en La Granja y El Aro durante su periodo como gobernador de Antioquia, según lo documentado en los expedientes que llevan cerca de treinta años en la justicia y a raíz de denuncias hechas por líderes y defensores como Jesús María Valle Jaramillo.

¿Quién fue Jesús María Valle Jaramillo y qué denunciaba en Ituango?

Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado, líder social y concejal de Ituango, reconocido por su defensa activa de los derechos humanos. Durante años denunció la violencia en su municipio, así como la supuesta colaboración entre la administración departamental, la fuerza pública y los grupos paramilitares, lo que lo llevó a declarar ante la Fiscalía y, según la misma entidad, a ser víctima de homicidio por sus continuas denuncias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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