Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia vivió una jornada con alta actividad sísmica este viernes 11 de septiembre, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor de mayor magnitud ocurrió en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Istmina, y fue reportado precisamente por el SGC. El evento sucedió a las 11:42 de la mañana, hora local, alcanzando una magnitud de 4,5 y una profundidad de 41 kilómetros, lo que lo convierte en el sismo más fuerte registrado hasta ese momento durante la jornada.

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De acuerdo con la información oficial, el movimiento telúrico fue percibido en diferentes zonas del país, como en la ciudad de Cali, Pereira y otras regiones cercanas, lo que despertó preocupación entre sus habitantes. La percepción del temblor llevó a que se realizaran evacuaciones en algunos sitios, mostrando el nivel de alerta que provocó en la población. Sin embargo, hasta ahora no han sido reportadas personas heridas ni daños materiales a causa del movimiento sísmico.

No fue el único sismo del día. El mismo SGC indicó que durante las primeras horas de la mañana ya se habían presentado otros dos eventos. El primero tuvo lugar en aguas del océano Pacífico cerca de la región de Mosquera, en el departamento de Nariño, aproximadamente a 104 kilómetros de este municipio. Este sismo ocurrió a las 4:45 de la mañana, registrando una magnitud de 3,6 y una profundidad inferior a 30 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico Colombiano.

Posteriormente, a las 7:55 de la mañana, se detectó otro movimiento telúrico en Antioquia. El epicentro fue ubicado en cercanías del municipio de Frontino, a unos 14 kilómetros de Uramita, con una magnitud de 2,6 y una profundidad superficial, también reportado por el SGC.

En total, ya son tres los temblores reportados durante la mañana de este viernes. Ante esta sucesión de eventos, el Servicio Geológico Colombiano ha reiterado la importancia del monitoreo permanente y ha invitado a la ciudadanía a reportar los temblores percibidos mediante su plataforma “Sismos Sentidos”, para fortalecer la recolección de información sobre el fenómeno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las zonas de Colombia más afectadas por el sismo del 11 de septiembre de 2020?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo más fuerte de la jornada se registró en Istmina, Chocó, pero fue sentido también en otras ciudades como Cali y Pereira. El movimiento sísmico provocó evacuaciones en algunos lugares, pero hasta el momento no se han reportado daños ni personas heridas.

¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y cómo informa sobre los sismos?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad responsable de monitorear y difundir información sobre la actividad sísmica en el país. Según el boletín del SGC, la entidad emite reportes oficiales sobre epicentro, magnitud y profundidad de los sismos, y cuenta con la plataforma "Sismos Sentidos" para que la ciudadanía reporte movimientos percibidos y contribuya así a mejorar el registro de estos eventos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.