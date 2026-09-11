El Ministerio de Salud presentó ante EPS, IPS, gremios y otros actores un plan de choque para enfrentar la crisis financiera y asistencial que atraviesa el sistema.

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Sin embargo, durante la reunión se reconoció que actualmente no existen recursos presupuestales para cumplir la promesa de campaña de destinar $10 billones adicionales al sector.

Según fuentes que participaron en el encuentro, el Gobierno mantiene la intención de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación y atención en salud, aunque la falta de recursos dificulta la estabilización del sistema.

El plan de choque fue considerado una iniciativa con buena intención, pero todavía presenta dudas sobre cuáles poblaciones serán priorizadas y bajo qué criterios. También se planteó la necesidad de proteger los hospitales y al personal de salud.

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Entre las alternativas de financiación se mencionaron cerca de $2,5 billones de Presupuestos Máximos que no se habrían ejecutado.

No obstante, representantes del sector cuestionaron que esos recursos estén disponibles, pues algunas EPS los habrían destinado al pago de servicios incluidos en el PBS.

El Ministerio también reconoció dificultades para obtener información completa sobre EPS intervenidas, tanto financiera como asistencial. Aunque hubo disposición de los actores para colaborar, el plan tendrá nuevos ajustes y revisión durante la próxima semana.

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