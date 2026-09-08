Un nuevo capítulo judicial sacude el espinoso caso de la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuyo fallecimiento en febrero pasado desató una profunda crisis institucional y denuncias por presunta negligencia contra la Nueva EPS. La Fiscalía General de la Nación citó formalmente al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación prevista para el próximo 14 de septiembre, dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de revelación de secreto, según informó El Tiempo.

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El llamado de la justicia al exfuncionario responde a las polémicas actuaciones del alto Gobierno tras el deceso del menor, quien perdió la vida tras sufrir un sangrado consecuente a una caída en bicicleta, en medio de denuncias sobre la falta de entrega oportuna de sus medicamentos vitales por parte de la EPS. En su momento, tanto el presidente Gustavo Petro como el propio Ministerio de Salud expusieron públicamente detalles y apartes de la historia clínica confidencial del niño. El objetivo gubernamental de entonces era argumentar que el desenlace fatal se debió a un traumatismo accidental y a supuestos rechazos de procedimientos por parte de la familia, intentando desviar los cuestionamientos sobre fallas estructurales en el suministro de fármacos, de acuerdo con el rotativo.

Dicha exposición pública de datos médicos privados desató una ola de indignación nacional y condenas por parte de agremiaciones médicas, juristas y veedurías ciudadanas, quienes recordaron que la ley colombiana protege estrictamente la confidencialidad de las historias clínicas y que su divulgación no autorizada constituye un delito. Expertos y el propio entorno familiar sostuvieron que la verdadera tragedia estuvo marcada por la falta de continuidad en el tratamiento del cual dependía estrictamente la vida del menor, según el informe periodístico.

Ahora, con esta citación judicial al exjefe de la cartera de salud, el ente acusador busca determinar responsabilidades penales en torno a la filtración y uso irregular de información reservada. Mientras avanza este proceso por revelación de secretos, la familia de Kevin mantiene su exigencia de justicia y verdad, recordando que la protección de los datos médicos es un derecho inviolable consagrado en la norma.