Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ha logrado conformar una mayoría significativa en el Congreso, la cual actualmente se encuentra debatiendo el monto del presupuesto nacional, estimado en COP 634,5 billones. En este contexto, el poder Legislativo ha dejado en claro al Ejecutivo que será necesario negociar para la aprobación definitiva de dicho presupuesto. Rodrigo Lara, ministro del Interior y principal responsable de la política interna, intervino en la discusión y destacó la sólida relación entre el Gobierno y el Congreso, señalando en su cuenta de X: “Frente al nerviosismo, quiero ser claro: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso”.

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Las discusiones sobre el presupuesto tuvieron lugar en el Capitolio, donde las comisiones económicas, en presencia también del ministro Miguel Gómez Martínez, llevaron a cabo un debate descrito como armónico y constructivo. Lara recalcó que el trámite avanza “con bases firmes”, a pesar de que el país recibió una situación fiscal difícil. Además, el Gobierno enfatizó la necesidad de mantener relaciones transparentes y abiertas entre los poderes, sugiriendo que todas las negociaciones y decisiones deben darse “sobre la mesa”.

De acuerdo con la radiografía política presentada, el oficialismo cuenta con más de 180 votos en el pleno del Congreso. A este respaldo se sumaron partidos como el Liberal, de la U, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, ASI, Partido Demócrata, Liga Gobernantes Anticorrupción, Defensores de la Patria y Colombia Justa Libres. No obstante, tres de estos últimos no tienen representantes en el actual Legislativo, aunque de acuerdo con la normatividad, sus posturas podrían variar en los próximos cuatro años ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este respaldo partidista determina en gran medida la relación entre el Ejecutivo de De la Espriella y el Congreso. Sin embargo, han existido tensiones: la ausencia de varios ministros en debates recientes fue motivo de críticas por parte del presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien exigió mayor presencia y participación activa de los miembros del gabinete en las discusiones plenarias, amparándose en la Ley 5°, que regula el funcionamiento del Congreso.

Por su parte, los movimientos declarados en independencia, como el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Alianza Verde, La Fuerza, el Partido Ecologista Colombiano y MIRA, así como las bancadas de oposición, entre las que destacan el Pacto Histórico, En Marcha y MAIS, seguirán atentos el desarrollo de estos debates y la evolución de los apoyos partidistas durante el actual periodo legislativo.

¿Cuál es la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella frente al Congreso en la discusión del presupuesto?

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha manifestado, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, que mantiene una relación sólida con el Congreso y posee la capacidad para sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, ha reconocido la necesidad de negociar el monto del presupuesto y enfatizó que las relaciones entre ambos poderes deben ser transparentes y abiertas, siempre “sobre la mesa”.

¿Qué partidos respaldan al gobierno de De la Espriella y cómo puede cambiar ese apoyo según el Consejo Nacional Electoral?

Más de 180 votos de partidos como el Liberal, de la U, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y otros apoyan al gobierno, aunque algunos movimientos no tienen representación directa en el Legislativo actual. Este respaldo puede cambiar durante los próximos cuatro años, pues las bancadas pueden modificar su postura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.