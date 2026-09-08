Por: El Espectador

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El martes 8 de septiembre marcó un hecho de relevancia en la justicia internacional, pues en el distrito sur de la Florida, Estados Unidos, comenzó el juicio civil contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Esta diligencia judicial representa un nuevo capítulo relacionado con la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que, a pesar del paso de cuatro décadas, siguen sin resolverse plenamente en lo que respecta al sufrimiento y exigencias de justicia de varias víctimas.

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Uno de los casos que ahora sale a la luz pública en este juicio es el de la familia del magistrado Carlos Urán. Ellos buscan que, por vía de una demanda, Plazas Vega responda por los delitos de homicidio y tortura cometidos contra el funcionario asesinado durante los violentos hechos registrados en medio del holocausto del Palacio de Justicia. La situación, que aún genera debate en la opinión pública, cobró especial fuerza tras las palabras del presidente Abelardo de la Espriella, quien calificó al oficial retirado como un "héroe de la patria".

Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en diciembre de 2015, el caso no se zanjó para todos. Persisten voces, entre víctimas, expertos y fallos judiciales, que insisten en la supuesta responsabilidad de Plazas Vega en los eventos ocurridos esos días de noviembre. A este grupo se suma Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, también asesinado durante la toma. Actualmente, Gaona se desempeña como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el gobierno de de la Espriella.

En una intervención reciente durante un foro organizado por el diario El Tiempo, centrado en conmemorar los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, Gaona fue contundente al referirse al asesinato de su padre. Explicó que "a Manuel Gaona Cruz lo iban a utilizar de escudo humano, se opuso y por eso lo asesinaron de forma atroz, nosotros sabemos qué le ocurrió. Las voces del pasado saben qué le ocurrió, están ahí, las pruebas están ahí". Este testimonio refleja la persistente exigencia de verdad y justicia no solo por la memoria de las víctimas, sino también por el impacto que estos hechos siguen teniendo para sus familias y para la sociedad colombiana.

¿Por qué el caso del coronel Alfonso Plazas Vega sigue en la impunidad después de 40 años?

El caso persiste sin resolución definitiva porque, a pesar de la absolución de Plazas Vega por la Corte Suprema en 2015, siguen existiendo testimonios, evidencias y exigencias de víctimas y expertos que apuntan a su responsabilidad. El inicio del juicio civil en Estados Unidos pone en el centro, nuevamente, la discusión sobre justicia, verdad y reparación para los afectados del holocausto del Palacio de Justicia.

¿Qué significado tiene la sigla ONU en el contexto del juicio por el Palacio de Justicia?

ONU es la sigla de la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto destaca la función de Mauricio Gaona como embajador ante la ONU, aportando una dimensión internacional al debate sobre la memoria y la justicia relacionadas con el Palacio de Justicia, pues el caso sigue teniendo repercusiones no solo nacionales, sino también internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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