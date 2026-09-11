Por: Noticiero 90 minutos

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Un mes después del terremoto que golpeó con fuerza al Valle del Cauca, la Plazoleta de San Francisco se convirtió en el escenario del homenaje para quienes, con esfuerzo incansable y valentía, afrontaron los momentos más difíciles de la emergencia. Allí se reunieron sobrevivientes, rescatistas y autoridades para rendir tributo tanto a las víctimas como a los héroes anónimos cuyas labores fueron clave durante la tragedia, según información publicada por 90 Minutos.

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Las cifras de la tragedia, a un mes del sismo, resultan contundentes: de acuerdo con datos oficiales, 223 personas perdieron la vida, 3.044 resultaron heridas y 112.058 viviendas y edificaciones acabaron afectadas, lo que desembocó en que 314.798 habitantes del Valle del Cauca se quedaran sin hogar. En medio de ese contexto, la voz de Karen Tamayo, estudiante de la Escuela de Enfermería del Valle y una de las sobrevivientes rescatadas del Hospital Universitario del Valle, resumió el sentimiento colectivo al afirmar ante los presentes: "Ese día entendí que la vida puede cambiar en un segundo y el significado de la palabra sobrevivir".

Durante el encuentro, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo hincapié en la solidaridad y fortaleza de los vallecaucanos ante la adversidad. Recordó que "fueron 90 segundos de una dura prueba, pero no nos rendimos y, frente a la tragedia, los vallecaucanos mostramos la esencia de este paraíso: la solidaridad". En un gesto simbólico, la Gobernación entregó reconocimientos especiales a quienes participaron activamente en el rescate y atención de la emergencia. La Tercera Brigada del Ejército, el Departamento de Policía Valle, la Policía Metropolitana de Cali y personal médico recibieron la Orden al Mérito Vallecaucano en el grado Cruz de Comendador al mérito solidario ‘Eufemia Caicedo Roa’. Por su parte, el médico Laureano Quintero fue distinguido con la Gran Cruz. Además, entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos fueron reconocidas con la Cruz de Caballero.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, teniente Álvaro Hernán Echeverri, destacó la fortaleza de la comunidad y envió un mensaje de aliento, en particular a quienes sufrieron pérdidas materiales o familiares. La gobernadora, por su parte, enfatizó que el reto más inmediato es articular esfuerzos para recuperar hogares, reestablecer la educación presencial y reactivar la economía en los municipios, subrayando que, si bien el rescate salvó vidas, ahora viene la etapa más larga: reconstruir el tejido social del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Según información difundida por 90 Minutos, el terremoto dejó 223 fallecidos, 3.044 heridos y más de 112.000 edificaciones dañadas. El impacto social fue aún mayor: 314.798 personas quedaron sin hogar, evidenciando la magnitud de la emergencia regional.

¿Qué reconocimientos recibieron los rescatistas y entidades tras el terremoto?

La Gobernación del Valle entregó la Orden al Mérito Vallecaucano en diferentes grados a las autoridades militares, policiales, personal médico, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos, en agradecimiento a su solidaridad y labores durante la emergencia, como se describió en la información publicada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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