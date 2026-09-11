Por: El Espectador

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El inicio del mandato del presidente De la Espriella ha estado marcado por decisiones firmes respecto a la política de paz en Colombia. Durante las primeras semanas de su gobierno, aprovechó el contexto de la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto para implementar cambios definitivos en la estrategia frente a grupos armados y bandas criminales, distanciándose de la política de “paz total” impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Según lo reportado por la Presidencia, el mandatario consideró que la vía del diálogo se agotó y que las únicas opciones viables para quienes están al margen de la ley son deponerse ante la justicia.

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En consecuencia, el presidente firmó una serie de decretos y resoluciones que clausuran las mesas de diálogo, retiran las vocerías a integrantes de grupos armados y anulan las designaciones de funcionarios en estos espacios. De la Espriella argumentó —en sus redes sociales— que esta política responde tanto a un compromiso de campaña como a un llamado de austeridad estatal, criticando especialmente el gasto de 7.000 millones de pesos colombianos en pagos a negociadores, a quienes responsabilizó de no lograr avances mientras “las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública”.

Entre los grupos afectados por estas decisiones destacan el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño, Frente Raúl Reyes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, junto a estructuras criminales en ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura, según información de la Presidencia. También se eliminó la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), creada previamente para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Valle del Guamuez (Putumayo). El decreto correspondiente otorga hasta final de mes para que se coordinen los cierres logísticos, jurídicos y de seguridad requeridos.

La gestión de De la Espriella incorpora además la aprobación de múltiples extradiciones, acción que ha celebrado públicamente como una de sus iniciativas prioritarias desde la Casa de Nariño. Asimismo, ha instruido el retorno de la fumigación de cultivos ilícitos, indicando que se empleará un insumo químico alternativo al glifosato, menos perjudicial según fuentes oficiales. Estas medidas, enmarcadas en una política de seguridad y autoridad, responden a la presión de Estados Unidos, país que ha solicitado avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, tema abordado recientemente en un diálogo directo entre De la Espriella y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente De la Espriella terminó los diálogos con los grupos armados?

El presidente De la Espriella decidió terminar los diálogos con los grupos armados y organizaciones criminales porque, según sus declaraciones y la información de la Presidencia, consideró que la estrategia de negociación había alcanzado su límite. Señaló que mientras se destinaban recursos y esfuerzos para entablar conversaciones, los grupos ilegales continuaron fortaleciendo su accionar y desafiando al Estado, lo que justificó la adopción de una política centrada en el sometimiento a la justicia y no en el otorgamiento de estatus político o beneficios judiciales.

¿Qué cambios implementó el nuevo gobierno en la lucha contra el narcotráfico?

El gobierno de De la Espriella ha implementado cambios como la reanudación de la fumigación de cultivos ilícitos con un químico diferente al glifosato, que sería menos dañino, y la firma de varios procesos de extradición para enfrentar el delito transnacional. Estas acciones forman parte de una estrategia más enfocada en la seguridad y autoridad estatal, en respuesta a las exigencias de resultados concretos planteadas por Estados Unidos en las recientes conversaciones diplomáticas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.