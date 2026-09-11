Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La más reciente encuesta del Panel de Opinión, elaborada por la firma Cifras y Conceptos, entregó resultados sobre cómo distintos líderes de opinión perciben los medios de comunicación y sus hábitos de búsqueda de información. Este estudio incluyó la opinión de académicos, periodistas, empresarios, políticos, líderes digitales y miembros de organizaciones sociales, quienes respondieron un total de 1.424 encuestas aplicadas entre junio y agosto de 2026, según se detalla en el propio reporte divulgado.

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Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la preferencia por los formatos impresos y digitales, donde El Espectador sobresale como una de las fuentes informativas de mayor consulta para este segmento de la población. Se ubica como el segundo medio impreso más leído con un 24 %, solo superado por El Tiempo, que lidera el ranking con el 30 %. Medios como Semana (13 %), La República (6 %), El Colombiano (6 %) y Portafolio (4 %) también figuran, aunque con cifras menores.

En el entorno digital, la competencia es aún más reñida: El Tiempo domina en páginas web, con el 17 %, mientras que El Espectador comparte el 13 % de preferencia junto a La Silla Vacía, lo que muestra un escenario mediático plural entre quienes consultan información en línea.

Dentro de los productos de opinión nativos digitales, la sección La Pulla de El Espectador destaca al alcanzar el cuarto lugar con un 6 % de lectura, compartiendo espacio con creadores reconocidos como Daniel Briceño, Laura Camila Varga y Karol Solís Menco.

En radio, Caracol mantiene la mayor audiencia con el 37 %, seguido de Blu Radio (27 %) y otras emisoras y programas referenciados como La Fm (18 %), La Luciérnaga de Caracol Radio (4 %) y Hora 20, también de Caracol Radio, con el 3 %.

En cuanto a televisión, Caracol Noticias se consolida como el informativo líder, según la encuesta, con un 36 %. Le siguen Noticias RCN (18 %), Noticias 1 (8 %), RTVC (7 %) y Red Más Noticias (6 %).

Adicionalmente, El Espectador destaca porque cuenta con el mayor número de columnistas entre los más leídos del país: ocho plumas, entre las que figuran Rodrigo Umprimmy, Ramiro Bejarano, Cecilia Orozco, Hector Abad Faciolince, Yolanda Ruiz, Hernando Gómez Buendía, Mauricio García y Ana Cristina Restrepo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los medios impresos y digitales más consultados por líderes de opinión en Colombia?

De acuerdo con Cifras y Conceptos, El Tiempo encabeza la consulta tanto en la versión impresa como en la digital con 30 % y 17 %, respectivamente. El Espectador ocupa el segundo lugar en el formato impreso, con 24 %, y comparte un 13 % de preferencia en la consulta web junto a La Silla Vacía. Semana, La República, El Colombiano y Portafolio también están presentes, aunque con porcentajes menores.

¿Qué metodología se usó en la encuesta Panel de Opinión de Cifras y Conceptos 2026?

Según el propio estudio, la medición se realizó a partir de 1.424 encuestas aplicadas entre junio y agosto de 2026. Las consultas se distribuyeron entre seis grupos: académicos, medios de comunicación, organizaciones sociales, políticos, sector privado y líderes digitales, garantizando así la representatividad de distintos sectores en los resultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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