Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 40 años fue capturado durante un operativo de control de la Policía en Falan, en una acción que evidenció la importancia de las labores de verificación de antecedentes. El hecho se produjo hacia las 8:30 de la mañana del viernes 11 de septiembre, en el sector conocido como La Lajosa, sobre la vía que conecta ese municipio con San Felipe. De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados se encontraban en plena labor de supervisión en ese sector cuando detuvieron al ciudadano para solicitarle los documentos de identificación y proceder con la confirmación de su identidad.

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La situación tomó un giro inesperado cuando los datos fueron consultados en el sistema policial y arrojaron que la persona era requerida por la justicia. Concretamente, existía una orden de captura en su contra, expedida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. Esta orden estaba relacionada con el delito de abuso de confianza, figura legal que se utiliza cuando una persona se apropia indebidamente de un bien ajeno que le fue confiado.

Tras verificar la orden vigente, los policías procedieron a detener al hombre en el lugar de los hechos y lo trasladaron para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Según la información oficial, posteriormente se realizó una audiencia virtual, en la que un juez analizó el caso y tomó la decisión de imponerle medida de aseguramiento en centro penitenciario. Esta medida implica que el hombre fue enviado a prisión de manera preventiva mientras se adelanta el proceso judicial en su contra. Así, el procedimiento siguió los pasos legales estipulados para este tipo de situaciones.

El operativo de la Policía en Falan resalta no solo la labor de control de documentos, sino también la importancia de la tecnología y la consulta de bases de datos para identificar a personas requeridas por la justicia. Con este tipo de acciones, las autoridades logran materializar órdenes judiciales y avanzar en la aplicación de la ley, como en este caso ocurrido en La Lajosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado el hombre en Falan y cuál es el delito de abuso de confianza?

El hombre fue capturado en Falan debido a que, durante un control de la Policía, sus datos arrojaron una orden de captura vigente, expedida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, por el delito de abuso de confianza. Este delito ocurre cuando una persona se apropia de un bien que le fue confiado, violando la confianza depositada en ella.

¿Qué medidas tomó la autoridad tras la captura del hombre requerido por la justicia?

Luego de la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y se realizó una audiencia virtual. El juez le impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario, enviándolo a prisión preventiva mientras se adelanta el proceso judicial correspondiente por el delito imputado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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