Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este fin de semana, la ciudad de Ibagué se prepara para una experiencia festiva con la llegada del Festival de Mariachis 2026, un evento gratuito organizado para celebrar el Día de Amor y Amistad. De acuerdo con la información oficial, el festival se llevará a cabo durante los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre. En estos dos días de programación, se presentarán 14 agrupaciones de mariachis, quienes animarán a los asistentes en dos reconocidos escenarios de la ciudad, dirigidos tanto a parejas como a familias y grupos de amigos.

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La primera jornada del festival tendrá lugar este sábado desde las 3:00 de la tarde, en la Concha Acústica Garzón y Collazos. Este espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para eventos culturales en Ibagué, lo que permitirá que quienes busquen disfrutar de la música mexicana tengan fácil acceso a la programación artística. Durante esta tarde, se contará con la presentación de agrupaciones como Mariachi Texas, Mariachi Hernández, Mariachi Show Monterrey, Mariachi Vargas, Mariachi Tequila, Mariachi Jalisco Show y Mariachi Clásico Garibaldi. Todas estas agrupaciones son reconocidas en la ciudad por su trayectoria y variedad de repertorio tradicional mexicano.

El festival continuará el domingo 13 de septiembre, desde las 2:00 de la tarde, en el Centro Comercial La Estación. Este escenario permite la llegada de un público diverso, buscando así que la comunidad ibaguereña tenga diferentes opciones para integrarse durante el fin de semana festivo. En la segunda jornada desfilarán sobre el escenario grupos como Mariachi América, Mariachi Alma Mexicana, Mariachi Monterrey, Mariachi Veracruz, Mariachi Voces de Garibaldi, Mariachi Guadalajara y Mariachi Oro.

La entrada a ambos conciertos será gratuita, fomentando un ambiente incluyente y de celebración accesible para todas las personas interesadas en la música mexicana. De acuerdo con la programación publicada, la asistencia será una oportunidad única para quienes deseen vivir una experiencia distinta ligada a las tradiciones y el entretenimiento local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las agrupaciones que se presentarán en el Festival de Mariachis 2026 en Ibagué?

En el Festival de Mariachis 2026 de Ibagué participarán catorce agrupaciones. El sábado 12 de septiembre actuarán Mariachi Texas, Mariachi Hernández, Mariachi Show Monterrey, Mariachi Vargas, Mariachi Tequila, Mariachi Jalisco Show y Mariachi Clásico Garibaldi. El domingo 13 se presentarán Mariachi América, Mariachi Alma Mexicana, Mariachi Monterrey, Mariachi Veracruz, Mariachi Voces de Garibaldi, Mariachi Guadalajara y Mariachi Oro.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos gratuitos del Festival de Mariachis en Ibagué?

Los conciertos gratuitos del Festival de Mariachis en Ibagué se realizarán el sábado 12 de septiembre a las 3:00 p. m. en la Concha Acústica Garzón y Collazos y el domingo 13 de septiembre desde las 2:00 p. m. en el Centro Comercial La Estación. Ambos eventos son abiertos al público y no requieren compra de entradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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