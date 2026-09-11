Un video de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, durante uno de sus traslados a los juzgados de Ibagué desató una nueva controversia en redes sociales. Las imágenes muestran a la creadora de contenido bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con elementos de seguridad en sus manos y piernas.

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La grabación generó diferentes opiniones entre los internautas y también provocó una reacción de Yina Calderón, quien decidió pronunciarse públicamente sobre las condiciones en las que su amiga fue movilizada.

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Yina Calderón cuestionó el traslado de ‘Epa Colombia’

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió una reflexión en la que, visiblemente afectada y entre lágrimas, cuestionó si las medidas utilizadas durante el traslado de Barrera Rojas son proporcionales a su situación judicial.

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“Yo no entiendo por qué tienen que amarrarle los pies. ‘Epa Colombia’ cometió un error, ella ya lo pagó”, manifestó Calderón.

La ‘influenciadora’ aseguró que, a su juicio, su amiga está siendo tratada como si representara un nivel de peligrosidad mucho mayor. También hizo un llamado a sus seguidores para que analizaran las imágenes y expresaran su opinión sobre el procedimiento.

Durante su intervención, Yina Calderón comparó el caso de ‘Epa Colombia’ con el de otros delincuentes y cuestionó que, mientras algunas personas permanecen en libertad, la creadora de contenido sea trasladada con medidas que considera excesivas.

“Hay muchos criminales sueltos y ‘Epa Colombia’ por un error está siendo tratada como si fuera una criminal”, afirmó.

Calderón también recordó que Barrera Rojas cumple una condena por los hechos protagonizados durante las manifestaciones de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio en Bogotá. En ese sentido, pidió que se tenga en cuenta la posibilidad de que la ‘influenciadora’ pueda acceder a una medida de prisión domiciliaria.

La polémica llevó a Calderón a dirigir un mensaje al presidente, a quien le pidió considerar la situación desde la perspectiva de los familiares de Barrera Rojas.

“Quiero pedirle al presidente que se ponga en los zapatos de los papás de ‘Epa Colombia ‘y se pregunte si es justo el trato que está recibiendo”, expresó.

Además, cuestionó que la ‘influenciadora’ no haya podido acceder hasta ahora al beneficio de casa por cárcel y recordó que es madre.

“Dañó el torniquete de un TransMilenio, pero la están tratando como el peor criminal del país. ¿Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel?”, sostuvo.

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¿Por qué está presa ‘Epa Colombia’?

Daneidy Barrera permanece privada de la libertad mientras cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos relacionados con los hechos ocurridos durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

(Vea también: Mamá de ‘Epa Colombia’ habló del traslado de su hija a cárcel de Ibagué: “No ha matado, no ha puesto bombas”)

Actualmente permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba Picaleña), después de haber sido trasladada desde Bogotá.

Su defensa ha buscado que pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por su abogada, el trámite ha enfrentado dificultades debido a los delitos por los cuales fue condenada.

Mientras continúa el proceso judicial, las imágenes de uno de sus traslados volvieron a poner el caso de ‘Epa Colombia’ en el centro de la conversación pública y provocaron un debate sobre las medidas de seguridad utilizadas para movilizarla.

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