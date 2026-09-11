Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 11 de agosto marcó un mes desde que un terremoto de magnitud 7,4 golpeó a Colombia y dejó profundas afectaciones en la ciudad de Cali. Ante las secuelas de este evento sísmico, se llevó a cabo un foro donde diversos expertos analizaron las directrices que Cali debe considerar en la construcción de su próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una hoja de ruta esencial para la planeación urbana de la ciudad en los próximos años, según la información recopilada por Noticiero 90 Minutos.

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El proceso de actualización del POT no es menor: el actual quedó anulado por decisión de un juez y la ciudad tiene como fecha límite el 9 de julio de 2027 para presentar una nueva propuesta ajustada a la realidad reciente, particularmente tras los daños ocasionados por el sismo. Esto obliga a incorporar una microzonificación sísmica, es decir, una evaluación detallada de los suelos y las condiciones geológicas de las diferentes áreas de Cali, como lo destaca el debate llevado a cabo en el foro.

El concejal Rodrigo Salazar fue enfático en que será necesario desarrollar nuevos estudios de suelo, especialmente en las zonas donde el terremoto dejó mayor evidencia de daños. Salazar sostuvo que "lo que hay que hacer es actualizar los estudios, identificar el estado de la tierra y su composición, para crear unas de intervención; a través de manuales de construcción fuertes y unas capacidades legales, institucionales y técnicas que permitan que lo que se vaya a construir sea eficiente y seguro".

Por su parte, Vanessa López, directora de Planeación Municipal, recalcó que la sismoresistencia —la capacidad que deben tener las edificaciones para soportar movimientos telúricos— se convierte en un requisito indispensable. "Se debe cumplir la norma técnica de sismoresistencia con la implementación rigurosa de esta norma, tanto para las edificaciones existentes como para las que vendrán", subrayó López durante su intervención en el foro.

Mario Andrés Gandini, director del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), enfatizó que la reconstrucción de Cali debe centrarse en criterios técnicos y seguir las normas existentes. "Esa reconstrucción debe ser ordenada hacia un futuro de ciudad que haya sido pensado y que podamos diseñar", apuntó Gandini.

En resumen, la ciudad enfrenta el reto de replantear el POT, incorporando las lecciones del reciente terremoto, con bases técnicas claras para garantizar un desarrollo urbano seguro y sostenible.

¿Cómo afecta el nuevo plazo para ajustar el POT a la planeación urbana de Cali?

El hecho de que el plazo para ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) venza el 9 de julio de 2027 otorga a Cali un margen para incorporar los estudios y resultados derivados del terremoto. Esto permite planificar bajo criterios técnicos y legales renovados, asegurando que las decisiones urbanísticas reflejen las nuevas condiciones del territorio y respondan a las necesidades prioritarias de la ciudad tras la catástrofe.

¿Qué significa microzonificación sísmica y por qué es clave para el POT de Cali?

La microzonificación sísmica hace referencia a la evaluación detallada de las características del suelo y su reacción ante un sismo en distintas áreas específicas de una ciudad. Para Cali, es fundamental porque da insumos precisos sobre dónde y cómo se debe construir, permitiendo adaptar las normas de sismoresistencia y tomar decisiones acertadas en la planeación urbana tras los efectos del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.