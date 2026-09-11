Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La conexión entre Ambalá y Calambeo está próxima a concluirse, consolidándose como una solución importante para la movilidad en un sector clave de Ibagué. Este proyecto de infraestructura vial abarca una intervención a lo largo de aproximadamente 3,8 kilómetros, con el objetivo de mejorar la circulación y el acceso tanto para los residentes urbanos como para los campesinos de la zona rural que dependen día tras día de esta ruta. Según el reporte sobre el avance de los trabajos, actualmente se centran en la fase de pavimentación y en la ejecución de obras relacionadas con el control de las aguas lluvias.

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Uno de los avances más importantes reside en el progreso de la placa de concreto, elemento fundamental para dotar de mayor resistencia y durabilidad al corredor vial. Señalan que restan cerca de 400 metros lineales por fundir para completar el trayecto. Mientras se culmina este tramo, continúan otras tareas complementarias dirigidas a prolongar la vida útil de la carretera y a optimizar las condiciones para los transeúntes y conductores. Entre las obras adicionales están la construcción de cunetas, bordillos, cabezotes de alcantarillas y disipadores de energía. Estos elementos resultan esenciales porque permiten encauzar el agua, disminuir su impacto sobre la vía y prevenir que las lluvias provoquen nuevas afectaciones en la infraestructura.

Desde el mes de mayo, la intervención ha movilizado maquinaria pesada para retirar material deteriorado, recuperar zonas afectadas y preparar adecuadamente el suelo antes de aplicar la nueva capa de pavimento. Algunas de estas acciones ya se reflejan positivamente en los primeros tramos habilitados, lo que ha mejorado las condiciones para quienes transitan a diario por esta ruta estratégica.

La obra favorece a distintos grupos de usuarios: habitantes de Ambalá, residentes de Calambeo y agricultores que transportan sus productos hacia y desde la ciudad. La pronta terminación de los trabajos restantes y la instalación de sistemas de drenaje consolidarían a la conexión Ambalá–Calambeo no solo como una nueva alternativa para la circulación en Ibagué, sino también como una vía que podría contribuir a descongestionar la tradicional ruta de Ambalá, beneficiando así a toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto falta para terminar la conexión vial Ambalá–Calambeo en Ibagué?

De acuerdo con el estado actual de la obra, faltan por construir cerca de 400 metros lineales de placa de concreto, además de finalizar obras complementarias de drenaje y equipamiento vial. Este avance indica que la culminación está próxima y se espera que, una vez terminados estos trabajos, la vía esté habilitada para el servicio de los habitantes y campesinos de la zona.

¿Qué obras complementarias incluye el proyecto de la conexión Ambalá–Calambeo?

El proyecto contempla la construcción de elementos clave como cunetas, bordillos, cabezotes de alcantarillas y disipadores de energía. Estos componentes tienen el propósito de canalizar las aguas lluvias, evitar daños futuros a la vía y mejorar la durabilidad y condiciones de tránsito, garantizando así una infraestructura resistente a largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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