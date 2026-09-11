El ingeniero colombiano Ómar Rivera recuerda cómo sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre de 2001 gracias a la reacción y lealtad de su perro guía, Salti.

Sigue a PULZO en Discover

Rivera, quien perdió la visión a los 28 años, se encontraba trabajando en el piso 71 de la Torre Norte del World Trade Center cuando el primer avión impactó la estructura a las 8:46 de la mañana.

Aunque no podía ver lo ocurrido, escuchó el fuerte estruendo y sintió cómo el edificio se sacudía, relató a Blu Radio.

Lee También

Salti reaccionó de inmediato, entrando y saliendo de la oficina con evidente agitación, una señal que Rivera interpretó como una alerta para evacuar. Minutos después, ambos comenzaron a bajar por las escaleras junto a otros trabajadores, añadió en ese medio.

El descenso duró cerca de una hora, mientras las escaleras vibraban y la estructura crujía. En varias ocasiones, Salti se aseguró de permanecer junto a su dueño, incluso cuando intentaron separarlos para facilitar la evacuación, indicó en esa emisora.

Al llegar a la calle, el perro volvió a ayudar a Rivera a atravesar la multitud y alejarse del lugar. Salti permaneció con él durante seis años más y quedó marcado por los fuertes sonidos de las sirenas hasta su fallecimiento.

A 25 años del atentado, Rivera continúa trabajando en el reconstruido World Trade Center y recuerda a Salti como el compañero que ayudó a salvarle la vida.

* Pulzo.com se escribe con Z