La tragedia del 11 de septiembre mantiene de luto a Estados Unidos, luego de 24 años de ocurrida, cuando las Torres Gemelas sufrieron cerca de 4 ataques terroristas por parte del grupo Al Qaeda, dejando una cifra aproximada de 3.000 personas muertas.

Justamente, una de las imágenes simbólicas del lamentable hecho lleva el nombre Edna Cintrón, una mujer nacida en Puerto Rico que trabajaba en la planta 97 de la Torre Norte.

Edna era asistente de la firma de seguros Marsh & McLennan y falleció a los 46 años de edad a raíz del atentado terrorista. La ciudadana recibió el sobrenombre de ’La mujer que nunca perdió la esperanza’, puesto que aparece en un video pidiendo ayudado instantes después del impacto a las Torres Gemelas.

En las imágenes, que nuevamente se han vuelto virales en redes sociales, se ve cómo Edna, acompañada de otra persona, alza su brazo para pedir ayuda ante un panorama desolador.

🚨 Context 🚨 Edna Cintron was an administrative assistant at Marsh & McLennan, working on the 97th floor of the North Tower of the World Trade Center on September 11, 2001. She is known for being the “waving woman” seen in the impact zone of the North Tower after the plane… pic.twitter.com/mzp0HLNkbe — Tree of Knowledge (@ToK_ScienceTree) August 19, 2024

Lamentablemente, los socorristas no pudieron ayudar a la trabajadora y, al parecer, la mujer decidió lanzarse al vacío en medio del desespero y antes de ser consumida por las llamas.

A continuación, el video del 11-S en el que aparece Edna Cintrón:

