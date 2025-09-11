El espeluznante asesinato de Irina Zarutska, una joven refugiada ucraniana, en un tren de Charlotte (Estados Unidos) el 22 de agosto de 2025, provocó una gran conmoción.

El autor del crimen, Decarlos Brown Jr., un hombre con 14 antecedentes penales, atacó sin mediar palabra con un cuchillo a la víctima, que se encontraba absorta en su móvil. No hubo interacción previa, lo cual apunta a un cuadro grave de deterioro mental en el agresor.

Posterior al ataque, y de forma sorprendente, Brown se quitó la sudadera y, al llegar a la estación, fue detenido sin resistencia. Sin embargo, una vez en la cárcel se comunicó con una hermana y habló de las razones que tuvo para cometer el homicidio.

The Murder of Iryna Zarutska pic.twitter.com/wquOECCCcZ — Michael McCarthy (@punishablepress) September 10, 2025

Audio de asesino de ucraniana refugiada en Estados Unidos

El responsable, Decarlos Brown Jr., quien ya tenía un extenso historial criminal con 14 arrestos previos y padecimientos mentales documentados, confesó ante su hermana que atacó a Irina porque creía que ella le estaba “leyendo la mente”, según recogió El Tiempo.

Así se evidencia en un audio que fue difundido en redes sociales sobre la comunicación que tuvo el capturado con su hermana, Tracey Brown, quien dio su testimonio a The Post.

“Dijo que iba camino al hospital, al psiquiátrico… Solo quería saber por qué ella, porque él llevaba un rato en el tren antes de que ella subiera. Y él dijo: ‘Bueno, ella me estaba leyendo la mente'”, indicó Tracey.

También afirmó que sentía que el gobierno le había implantado un microchip en su cerebro, una idea que aparece relacionada con su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, de acuerdo con el rotativo.

“Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije ni una palabra”, se escucha en la grabación donde el sujeto habló de lo que pasó con la joven de 23 años.

🚨BREAKING: Decarlos Brown Jr. speaks from jail for the first time since the brutal murder of Iryna Zarutska. He claims the government implanted “materials” in his body that made him commit the horrific crime. “The material. Put it like that. The material using my body. It’s… pic.twitter.com/SxKNqbpNe5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025

