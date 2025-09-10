Estados Unidos se estremeció este 9 de septiembre por la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y cercano aliado de Donald Trump, quien falleció este miércoles tras ser herido de bala durante un evento público en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah.

(Lea también: [Video] Escalofriante momento en el que le disparan a Charlie Kirk, activista cercano a Trump)

El incidente, que ha conmocionado a la escena política polarizada de EE. UU., ha provocado reacciones inmediatas en América Latina, destacando la de la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien no escatimó en palabras duras para denunciar lo que calificó como un “asesinato por socialistas sicópatas”.

Desde Colombia, la senadora y precandidata presidencial, conocida por su postura conservadora y su participación en eventos internacionales de la derecha, expresó su dolor y furia en redes sociales.

En un tuit publicado esta noche, Cabal recordó su encuentro personal con Kirk: “Charlie Kirk. Un héroe anti woke al que conocí hace diez años en CPac-Wdc, asesinado por los socialistas sicópatas”.

Charlie Kirk. Un héroe anti woke al que conocí hace diez años en CPac- Wdc, asesinado por los socialistas sicópatas. https://t.co/jOdpFpu1iC — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 10, 2025

En otro mensaje, amplió su homenaje: “Conocí a Charlie Kirk hace varios años en un CPAC. Gran activista anti Wok. Kirk atacó con vehemencia el marxismo cultural, anticapitalista, además defendió los valores tradicionales”.

¿Quién era Charlie Kirk?

Kirk, de 31 años, era una figura prominente en el movimiento de derecha, conocido por su oposición al “marxismo cultural” y su defensa de valores tradicionales.

El ataque ocurrió cerca del mediodía durante un discurso ante miles de personas bajo una carpa en el campus universitario. Videos del momento capturan el instante en que un único disparo interrumpe su intervención, mostrando cómo el orador se desploma en su silla mientras el pánico se apodera del público con gritos y confusión generalizada.

La muerte de Kirk provocó una respuesta inmediata de Donald Trump, quien en su red social Truth Social lo describió como “El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk”.

