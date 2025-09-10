En un video, Trump describió a Kirk como un “mártir de la verdad” y llamó a los estadounidenses a honrar los valores que el activista de 31 años defendió con su vida, mientras señaló a la “izquierda radical” como responsable de fomentar un clima de violencia que habría culminado en el atentado.

El mandatario rindió homenaje a Kirk, fundador de Turning Point USA y una figura influyente en el movimiento conservador juvenil. “Pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió. Los valores de la libertad de expresión, la ciudadanía, el estado de derecho y la devoción patriótica y el amor de Dios”, afirmó.

Además, anunció que las banderas en los edificios federales ondearán a media asta hasta el domingo en memoria del activista, un gesto que la Casa Blanca replicó al bajar su pabellón.

Trump no dudó en apuntar contra sus adversarios políticos, acusando a la “izquierda radical” de incitar el terrorismo con su retórica. “Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo en el video.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, agregó, vinculando el discurso de sus opositores con el atentado que segó la vida de su aliado.

¿Quién era Charlie Kirk y cómo fue su muerte?

Charlie Kirk, conocido por su férrea oposición al “marxismo cultural” y su defensa de los valores tradicionales, era una figura querida entre los conservadores estadounidenses, especialmente entre los jóvenes.

El trágico incidente tuvo lugar cerca del mediodía en la Utah Valley University, en el estado de Utah, durante un evento público donde Kirk se dirigía a una audiencia de miles de personas bajo una carpa.

Según grabaciones del momento, un único disparo interrumpió el discurso del activista, quien se desplomó en su silla mientras el público estallaba en gritos de pánico. Las imágenes, que han circulado ampliamente en redes sociales, muestran la confusión y el caos desatado tras el ataque.

Las autoridades universitarias informaron inicialmente que el sospechoso había sido detenido, pero más tarde aclararon que aún no hay nadie bajo custodia. “Actualmente no tenemos un sospechoso bajo custodia. Esta es una investigación en curso”, señaló Ellen Treanor, vocera de la Utah Valley University.

