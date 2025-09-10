El asesinato de Charlie Kirk, joven activista de derecha y aliado cercano de Donald Trump, sigue sacudiendo a Estados Unidos. El director del FBI, Kash Patel, confirmó este miércoles que un sospechoso se encuentra bajo custodia tras el ataque ocurrido en la Utah Valley University, donde Kirk recibió un disparo en plena sesión pública.

“El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración. Desde el FBI proporcionaremos actualizaciones cuando sea posible”, declaró Patel en un comunicado oficial.

Inicialmente, medios estadounidenses habían reportado que la persona capturada no sería el autor del disparo, sino alguien acusado de obstruir la justicia. No obstante, con la confirmación del FBI, se aclara que el responsable directo del ataque estaría ya detenido.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

La noticia se conoció horas después de que el presidente Donald Trump confirmara la muerte de Kirk y decretara duelo nacional. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, expresó el mandatario.

El estremecedor ataque quedó registrado en video: Kirk hablaba bajo una carpa frente a miles de asistentes cuando se escuchó un disparo. El impacto lo hizo desplomarse sobre su silla, mientras el público entraba en pánico entre gritos y corridas desesperadas.

