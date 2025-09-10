Este miércoles 10 de septiembre, el joven de derecha e ‘influencer’ Charlie Kirk, un importante aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado en un acto público que estaba llevando a cabo en una universidad de ese país.

El incidente ocurrió aproximadamente 20 minutos después de que Kirk iniciara su charla en el marco de su gira “American Comeback Tour”. El tirador, que según las primeras informaciones no es estudiante de la universidad, disparó desde el edificio Losee Center, ubicado a unos 200 metros de distancia.

Videos grabdos con celulares por testigos muestran el momento en que se escucha el disparo y la cabeza de Kirk se sacude hacia atrás, seguido de la dispersión de la multitud.

¿Quién habría sido el sicario de Charlie Kirk?

La identidad del sospechoso no se ha confirmado, pero se dice que es un hombre de alrededor de 71 años con antecedentes. Videos que circulan en plataformas como X muestran que fue capturado en el lugar de los hechos y fue escoltado por policías mientras la multitud lo insulta llamándolo “monstruo”.

Acá, las imágenes en cuestión:

This is the man arrested over Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/1vsDZ3eIki — Peter Lloyd (@Suffragent_) September 10, 2025

¿Qué se sabe del atentado a Charlie Kirk?

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News. Aunque en principio su estado de salud era desconocido, minutos después el presidente Donald Trump confirmó su fallecimiento.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que “hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

“Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido”, decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tuvo una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

