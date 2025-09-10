La noche del martes 9 de septiembre de 2025, un atentado armado sacudió al municipio de Pradera, Valle del Cauca, cobrando la vida del secretario de Gobierno, José Dorien Jiménez Salazar, y dejando herida de gravedad a una mujer identificada como Lucy A.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió hacia las 6:30 p.m., cuando varios hombres armados ingresaron a un establecimiento ubicado frente al parque principal, donde habitantes se habían reunido para ver el partido de la selección Colombia. Los sicarios dispararon directamente contra el funcionario, alcanzando también a la mujer que se encontraba a su lado.

Lucy A. fue trasladada de inmediato a un hospital en Palmira, donde permanece bajo observación médica. Aunque no se han entregado detalles sobre la evolución de su estado de salud, las autoridades confirmaron que continúa hospitalizada y en atención especializada.

El crimen generó rechazo entre la comunidad y las autoridades locales. Tanto el alcalde de Pradera como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenaron lo ocurrido y lo calificaron como un acto “cobarde”. Al mismo tiempo, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de Pradera, un municipio que por su ubicación estratégica ha sido escenario de enfrentamientos y presencia de grupos armados ilegales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y reforzar la seguridad en la zona.

Video clave para dar con los sicarios de José Dorien Jiménez Salazar

