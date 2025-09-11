El activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado en ataque este miércoles 10 de septiembre, mientras participaba en una conferencia en la Universidad Valley de Utah.

Según informó el medio LA Times, Kirk recibió un disparo fatal cerca del cuello. El proyectil terminó con su vida en el acto. El gobernador de Utah, Spencer Cox, condenó el lamentable suceso y lo calificó como un “asesinato político“.

El incidente tuvo lugar en el patio del Centro Sorensen, un espacio amplio dentro del campus universitario. Testigos presenciales captaron los terribles momentos posteriores al ataque, registrando a Kirk sangrando profusamente debido a la gravedad de sus heridas.

Las imágenes compartidas en redes sociales y medios de comunicación muestran la conmoción y el pánico de los asistentes, quienes huyeron despavoridos luego del estruendo del disparo, como se observa en un video viral referenciado por LA Times.

BREAKING 🚨 OH MY GOD. CHARLIE KIRK WAS SH0T AT UTAH VALLEY UNIVERSITY. PRAY 🙏 pic.twitter.com/nlU352w446 — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

Conmovedor trino de Charlie Kirk sobre crimen de Iryna Zarutska

Un día antes de su asesinato, Charlie Kirk publicó un escalofriante mensaje en X, en el que rechazó el crimen de la joven ucraniana Iryna Zarutska, quien fue asesinada en un tren de Charlotte.

Zarutska, una joven ucraniana de 23 años, fue víctima de un homicidio violento el pasado 22 de agosto de 2025. Según informaron las autoridades, Decarlos Brown Jr., un hombre de 34 años responsable del sangriento crimen, tenía un extenso historial criminal, incluyendo 14 arrestos previos.

A pesar de ello, y de tener trastornos mentales documentados, Brown se encontraba libre, lo cual genera una profunda inquietud respecto a la forma en que estos casos son evaluados por el sistema judicial y social estadounidense.

Iryna no contaba con presencia de personal de seguridad en el vagón cuando fue atacada por la espalda con un cuchillo, recibiendo tres heridas en el cuello. Después del crimen, Decarlos Brown Jr. fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, además de un cargo federal por provocar la muerte en un sistema de transporte masivo. En caso de ser declarado culpable, podría recibir la pena de muerte o una sentencia de cadena perpetua.

Sobre estos hechos, Kirk escribió: “América nunca volverá a ser la misma”, y publicó la escalofriante imagen de la ucraniana asustada cuando fue abordada por el homicida.

America will never be the same. pic.twitter.com/Wd2AJsn0W0 — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 10, 2025

Donald Trump se pronunció por muerte de Charlie Kirk

En este contexto, el presidente Donald Trump confirmó la muerte de Kirk y lamentó su pérdida. A su vez, hizo un llamado a sus compatriotas luego del crimen del activista.

“Pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió. Los valores de la libertad de expresión, la ciudadanía, el estado de derecho y la devoción patriótica y el amor de Dios”, indicó Trump.

