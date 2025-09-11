A finales de enero del presente año, Trump ordenó aranceles a Colombia luego de tensas declaraciones cruzadas entre Gustavo Petro y el mandatario estadounidense.

Aunque la decisión no se ejecutó, Kirk usó sus redes sociales para atizar la situación y dejar un ácido mensaje a Colombia.

“Esperen hasta que empecemos a gravar las remesas a Colombia”, detalló Kirk en su cuenta de X. El comentario planteaba algo muy delicado, ya que las remesas son el método de subsistencia de muchas familias colombianas.

Lee También

Horas después del fatídico atentado en el que Kirk fue asesinado en Utah (Estados Unidos), en redes se han viralizado trinos como el mencionado y otros en los que el ‘influencer’ arremete contra Argentina, el papa Francisco o hasta políticos de izquierda de diferentes latitudes.

Cómo fue el fatal atentado contra Charlie Kirk

El ‘influencer’ conservador estadounidense, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, aliado cercano de Donald Trump y fundador de Turning Point USA, recibió un disparo en el cuello instantes después de iniciar su intervención ante estudiantes.

Aunque fue trasladado a un hospital, no sobrevivió. El ataque generó caos en el campus, donde los asistentes corrieron para ponerse a salvo. Inicialmente, se detuvo a dos sospechosos, pero fueron liberados tras los interrogatorios. Según las primeras investigaciones, el disparo habría sido efectuado desde una posición elevada, posiblemente una azotea.

Wait until we start taxing remittances to Colombia. — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 26, 2025

El hecho fue calificado por el gobernador de Utah como un “asesinato político” y desató una ola de condenas bipartidistas.

Trump expresó su dolor y ordenó izar banderas a media asta, mientras líderes como Joe Biden, Barack Obama y mandatarios extranjeros como Javier Milei y Benjamin Netanyahu lamentaron la muerte, describiéndola como un ataque contra la democracia y la libertad.

Kirk, casado y padre de dos hijos pequeños, era una figura influyente del conservadurismo en EE. UU., con gran presencia en redes sociales y en los campus universitarios, donde promovía valores tradicionales y el ideario republicano. Su asesinato refuerza la preocupación por el aumento de la violencia política en el país norteamericano.

* Pulzo.com se escribe con Z