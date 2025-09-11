El 11 de agosto de 2025 se grabó a fuego en la memoria colectiva colombiana con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El senador y precandidato presidencial dejó de luchar por su vida tras enfrentarse a duras intervenciones quirúrgicas y a un delicado estado de salud, a raíz de un atentado armado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. A sus 39 años, Uribe Turbay no consiguió superar este terrible trance, lo que supuso un duro golpe para la nación y la reactivación del fantasma de la violencia política.

El ataque se produjo cuando Uribe Turbay estaba en plena campaña en el barrio Modelia, en la capital colombiana. La retransmisión de las imágenes causó gran impacto entre la población, recordando desgraciados episodios del pasado en los que candidatos y figuras públicas eran objetivos de violencia por grupos armados y narcotraficantes.

Según la Fiscalía, se está tratando como un hecho político, dada la condición de opositor y aspirante a la presidencia de Uribe Turbay. En el marco de la investigación, se ha detenido a siete personas relacionadas con el caso, entre las que se encuentra un menor implicado en el ataque y otros individuos acusados de la logística y el planeamiento del atentado. Todos ellos, hasta la fecha, siguen involucrados en la investigación.

Por otro lado, María Claudia Tarazona, la esposa del senador, ha sido capaz de expresar públicamente su inmenso dolor por la pérdida de su marido al compartir, en su cuenta personal de Instagram, un emotivo post. En él, la esposa de Uribe Turbay evocó su duelo y el vacío que deja su pareja: “Un mes. Cómo no llorar hoy, cómo no sentir que alma se desgarra, cómo no mirar al cielo y clamar misericordia, cómo no…” expresó junto con un llamado a Dios para recibir ayuda.

Más allá del impacto personal y familiar, la muerte de Uribe Turbay ha tenido un eco considerable a nivel político y social en Colombia, lo que refleja la problemática a la que se enfrentan los líderes en contextos de violencia y polarización. La relación cercana que mantenía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez añade una relevancia extra a su figura dentro de las filas políticas del país.

