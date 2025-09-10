El asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento universitario en Utah (Estados Unidos) provocó múltiples reacciones. En Colombia, el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella usó sus redes sociales para pronunciarse con un mensaje cargado de advertencias y tono político.

“Hoy el blanco fue Charlie Kirk, ayer Miguel Uribe, antes Trump”. No es coincidencia: es estrategia. Los enemigos de la Patria saben que el verdadero enemigo es la voz de quienes no nos arrodillamos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En la misma línea de Donald Trump, De La Espriella, quien busca llegar a la Casa de Nariño en 2026, afirmó que los hechos violentos contra líderes conservadores responden a un plan sistemático para acallar voces críticas.

“Nos quieren silenciar a bala: no me intimidan. Vine a enfrentarlos y a derrotarlos”, concluyó en su publicación, firmada con sus iniciales “(A.D.L.E)” y acompañada de la bandera de Colombia.

Asesinato de Carlie Kirk

El mensaje surge después de que Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo norteamericano, fuera asesinado durante un acto público en Utah. El hecho desató un debate sobre la escalada de la violencia política en Estados Unidos.

La reacción de De La Espriella conecta ese ambiente con lo que, a su juicio, también se vive en Colombia, donde asegura que existe una persecución contra figuras de derecha. Su mensaje, directo y desafiante, refuerza la narrativa de que no dará marcha atrás en su aspiración presidencial pese a los riesgos.

Acá, el mensaje del abogado:

