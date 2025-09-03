En una reciente entrevista de la periodista española Eva Rey con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el funcionario respondió a las polémicas declaraciones que hizo Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, sobre él.

En el formato de entrevistas ‘Desnúdate con Eva’, los invitados suelen hablar sin tapujos sobre temas poco comunes en espacios tradicionales. Fue así que, en septiembre del año pasado, el abogado y precandidato del movimiento Defensores de la Patria se refirió con desdén al actual ministro, a quien también llamó “una sabandija”.

Durante ese primer encuentro entre la periodista y De la Espriella, Eva Rey le preguntó al jurista si estaría dispuesto a reunirse con Montealegre para conversar.

“No le voy a decir nada, le voy a meter la mano el día que lo vea. […] Vamos a ver si es tan bravo el señor Montealegre”, contestó De la Espriella.

Al respecto, en la entrevista con Montealegre, Eva Rey le pidió su opinión sobre esas afirmaciones. El jefe de la cartera de Justicia respondió: “Mire, ese tipo de actitudes incitan a la violencia. Es una postura amenazante por parte de Abelardo de la Espriella; constituye un delito de amenazas, además de hostigamiento, porque pretende causarme una lesión personal simplemente por pensar diferente”.

El ministro añadió que el jurista “no expuso ningún argumento, solo recurrió a amenazas contra mi integridad personal y a tratarme de sabandija”.

Ante esa respuesta, la entrevistadora le preguntó si sentía temor por esas declaraciones y si emprendería alguna acción al respecto. Montealegre, quien también fue fiscal general, explicó que el precandidato presidencial ya enfrenta un proceso judicial.

“Le formulé una denuncia penal por amenazas. La Fiscalía General de la Nación lo está investigando porque no es un hecho aislado, son varias amenazas de su parte. No es la primera vez; hay un contexto de violencia y un discurso hostil que lo acompaña. Él tiene una investigación penal por amenazas y hostigamiento”, aseguró.

¿Por qué pelearon Eduardo Montealegre y Abelardo de la Espriella?

Eduardo Montealegre, exfiscal y ministro de Justicia, defendió públicamente la viabilidad de una consulta popular por decreto promovida por el gobierno de Gustavo Petro. La presentó como una herramienta constitucional legítima para sortear bloqueos del Congreso y avanzar reformas.

Ante estas declaraciones, Abelardo de la Espriella, abogado cercano al Centro Democrático y precandidato presidencial, arremetió contra Montealegre en redes sociales, calificándolo como una “rémora perversa” y lo acusó de convertirse en un “influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa”, que, según él, carecía de sustento jurídico, social y político y buscaba que el presidente se perpetuara en el poder.

