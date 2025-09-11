Este 11 de septiembre es un día de duelo en Estados Unidos y se conmemoran 24 años del atentado que no solo cambió la historia de ese país, sino del mundo en general.

Mientras se llevan a cabo diferentes eventos en homenaje a las cerca de 3.000 personas que murieron, en redes sociales se vuelve viral nuevamente un video, que resulta ser inédito para algunas personas, y que muestra a un par de ciudadanas que se encontraban en parte alta de una de las torres y que, minutos después, murieron.

En la grabación se muestra el momento exacto en que Edna Cintrón, que luego la denominaron como ’La mujer que nunca perdió la esperanza’, pidiendo auxilio y tratando de que los socorristas y otras personas que estaban fuera la vieran y ayudaran.

En el video aparece Edna moviendo sus brazos, junto con otra persona. Ella era asistente en una firma de seguros llamada Marsh & McLennan, en la planta 97 de la Torre Norte.

Según La Voz, de Argentina, que replica testimonios internacionales, al ver que no era posible el auxilio, Edna Cintrón se habría lanzado de la torre, siendo una de las víctimas del atentado terrorista.

