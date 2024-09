23 años han transcurrido desde que ocurrió uno de los eventos más trágicos de los Estados Unidos, cuando dos aviones con más de 150 pasajeros a bordo colapsaron contra las torres más famosas del país norteamericano, dejando un saldo cercano a las 3.000 personas fallecidas.

Entre las víctimas fatales se encontraban personas de todo el mundo y, en ese mismo grupo, también habían cerca de 19 nacionales quienes perdieron la vida por, según fuentes oficiales, el ataque liderado por Al Qaeda, grupo terrorista fundado por Osama Bin Laden.

Sin embargo, entre los colombianos involucrados en la tragedia sobresale el testimonio de Will Jimeno, un expolicía colombiano que sufrió esta tragedia en carne propia pero vivió para contar una de las historias más emocionantes a la que, incluso, le han sacado película.

Will Jimeno es un barranquillero, entrevistado por El Tiempo, que vive en Estados Unidos y, en aquel remoto 2001, se desempeñaba como policía de Nueva York. Cuando ocurrió la tragedia, el hombre fue trasladado, por orden policial, al World Trade Center (WTC) para evacuar los edificios y ayudar a los afectados.

Jimeno hizo parte del cuerpo de policías que ayudó en las labores de rescate durante este ataque terrorista, pero también se convirtió en un sobreviviente más luego de que, en plena labor de auxilio, quedara sepultado por el colapso de la torre norte del WTC.

Desde ese momento Jimeno quedó bajo los escombros del edificio y no podía moverse, pues sus piernas estaban atrapadas y el dolor en su cuerpo era insoportable. Mientras uno de sus compañeros intentaba auxiliarlo se escuchó otro estruendo con el que el colombiano sintió su muerte:

“[Su compañero] me dijo que no me podía sacar y ahí supe que yo estaba en muchos problemas. Seguía tratando de ayudarme, pero no podía. Volvimos a escuchar un ¡boooom! como el primero, y cuando todo estaba cayéndose pensé que me iba a morir”, relató el entrevistado a El Tiempo.