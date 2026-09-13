Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La capital del Atlántico, Barranquilla, está viviendo un momento de protagonismo ante el Gobierno Nacional, pues desde allí se reúnen actualmente los altos mandos, con la Armada Nacional reforzando su presencia para cumplir las directrices del presidente Abelardo de la Espriella. En la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla no solo se han llevado a cabo los consejos de seguridad, sino que sus alumnos recibieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una ceremonia de calle de honor. Este gesto ha sido percibido como un espaldarazo para la ciudad, que recibirá más recursos y verá revitalizada su estación de Guardacostas. No obstante, este impulso ha desatado rumores de celos por parte de Cartagena, tradicionalmente reconocida como la “capital” de la Armada colombiana, preocupada por perder su peso histórico.

Sigue a PULZO en Discover

En el Congreso, la agenda legislativa del presidente De la Espriella sufrió un traspié cuando los 18 ministros programados para asistir no llegaron, dada la improvisada convocatoria a reunión de gabinete en la Casa de Nariño y la falta de consolidación de los articulados. Mientras tanto, los partidos oficialistas siguen en espera de señales claras del Ejecutivo para definir su posición frente a los proyectos de ley y reformas constitucionales, en medio de una relación llena de sobresaltos.

De la Espriella también intensificó el control sobre sus ministros tras el terremoto del 10 de agosto, solicitándoles reportes directos sobre los avances en cada cartera, usando aplicaciones donde incluso emplea el escudo nacional como imagen de perfil, según confirmaron funcionarios a este diario. Esta supervisión ha permeado las distintas áreas del Ejecutivo.

El encuentro con Marco Rubio en Barranquilla sirvió como escenario para discutir la posible visita de Donald Trump al país. Ambas partes reconocieron públicamente la intención, pero tanto Washington como la Cancillería señalaron que la ciudad aún no cumple con los requisitos logísticos y de seguridad para recibir un visitante de tan alto rango, pese a que la llegada de Rubio se manejó sin mayores incidentes. Por eso, se sugirió que una eventual visita del expresidente estadounidense se realice en Bogotá o Cartagena.

En el panorama político, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, estructuró su estrategia regional para 2027 valiéndose de sus buenos resultados legislativos, pero enfrenta incertidumbre en cómo dialogará con los seguidores del partido Defensores de la Patria del presidente De la Espriella, quien busca consolidar su propia plataforma política pese a reconocer debilidades organizativas.

Por otro lado, la controversia llegó al Centro de Memoria por la Circular 017-2026, que permite la suspensión de publicaciones en caso de objeciones técnicas o jurídicas, abriendo debate sobre la documentación de la guerra y el uso de términos sensibles. D’Mar Córdoba, actual director, ha subrayado su reconocimiento de las víctimas y el propio conflicto, aunque sostiene que a los afectados por las FARC debe dárseles mayor atención.

¿Por qué Barranquilla se convirtió en escenario clave para el Gobierno Nacional y la Armada?

Barranquilla fue elegida por el presidente Abelardo de la Espriella como nueva sede de reuniones gubernamentales y consejos de seguridad, lo que llevó a la Armada Nacional a reforzar su presencia y a revitalizar la estación de Guardacostas. Esta decisión ha simbolizado respaldo institucional y acceso a nuevos recursos, mientras despierta inquietudes en Cartagena, antigua capital naval.

¿Qué impacto tiene la Circular 017-2026 en la labor del Centro de Memoria?

La Circular 017-2026 permite suspender la publicación de productos en el Centro de Memoria bajo objeciones documentadas, generando preocupación interna por los posibles efectos en trabajos relacionados con el conflicto armado, incluyendo el uso de términos como “paz”, “acuerdo” y “firmantes”, lo cual ha dado lugar a un debate sobre la narración oficial del pasado reciente.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.