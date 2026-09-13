Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos movimientos sísmicos fueron registrados este domingo 13 de septiembre en el departamento del Chocó, según información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero de estos eventos ocurrió durante la madrugada, exactamente a las 2:10 a. m., y tuvo una magnitud de 3,8. Este movimiento telúrico presentó una profundidad de 39 kilómetros y se ubicó en inmediaciones del municipio de Sipí, una zona reconocida por su actividad sísmica en el país.

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Horas después, la actividad sísmica en el departamento del Chocó volvió a ser noticia, cuando a las 7:59 de la mañana de ese mismo día el Servicio Geológico Colombiano reportó un segundo sismo. En esta ocasión, el movimiento tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 46 kilómetros, teniendo como punto de referencia el municipio de Istmina. Aunque la magnitud de este segundo sismo fue inferior al primero, llamó la atención de las autoridades por tratarse de un lapso de tiempo corto entre ambos eventos geológicos y por su proximidad geográfica dentro del departamento.

La información oficial hasta el momento indica que a pesar de las diferencias en la magnitud de estos movimientos, ambos ocurrieron en la misma región y con escasas horas de diferencia. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano, los municipios del Chocó, como Sipí e Istmina, continúan siendo zonas de vigilancia debido a la recurrencia de eventos sísmicos como los presentados este domingo.

La profundidad registrada para ambos sismos (39 y 46 kilómetros, respectivamente) permite deducir, según la escala utilizada por el SGC, que los eventos ocurrieron a nivel intermedio dentro de la corteza terrestre, lo cual puede influir en la manera como se perciben en la superficie. Sin embargo, la información proporcionada no detalla posibles afectaciones a la población o infraestructuras, limitándose a los datos técnicos de hora, magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos.

Los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano son la fuente primaria y reconocida para el seguimiento de este tipo de fenómenos en el país, permitiendo que los habitantes y autoridades de municipios como Sipí e Istmina se mantengan informados sobre la dinámica sísmica en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud y profundidad tuvieron los sismos reportados en Chocó este 13 de septiembre?

De acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano, el primer sismo tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de 39 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 3,0 y ocurrió a 46 kilómetros de profundidad. Ambos movimientos sísmicos ocurrieron en municipios del departamento del Chocó, específicamente en Sipí e Istmina.

¿Cuáles son los municipios de referencia en los últimos sismos reportados por el SGC en Chocó?

Según la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, los municipios de referencia para los recientes sismos son Sipí e Istmina. Ambos lugares se encuentran en el departamento de Chocó y figuran entre las zonas monitoreadas por su actividad sísmica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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