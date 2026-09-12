Por: El Espectador

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El pan pera es una receta colombiana muy reconocida, caracterizada por el delicado recubrimiento de masa alrededor de un relleno de bocadillo, ese tradicional dulce elaborado a base de pulpa de guayaba. La clave para lograr un pan pera auténtico está en sellar firmemente la masa alrededor del bocadillo, asegurando que este permanezca al interior durante el horneado, intensificando así su dulzor y textura. De acuerdo con la receta, el procedimiento demanda dedicación y precisión, ya que tanto el tiempo de preparación como el de cocción suman cerca de dos horas y la mezcla ofrece diez porciones.

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La elaboración inicia en una superficie donde se dispone una corona de harina de trigo, para luego agregar en su centro la levadura fresca, agua, azúcar, huevo y mantequilla. Es fundamental dejar la sal al borde, evitando el contacto directo con la levadura. Este detalle ayuda a un mejor desarrollo de la masa. Tras mezclar y amasar durante 12 a 15 minutos, la masa debe volverse elástica y lisa, lo que, según la receta, asegura la esponjosidad de las peritas.

Para el relleno se utiliza bocadillo, cortado y enharinado ligeramente para facilitar su manejo, formando bolitas de unos 30 gramos. Cada trozo de masa, de aproximadamente 75 gramos, se estira, se rellena con el bocadillo y se sella cuidadosamente. Posteriormente, se devuelven a forma circular, se pasan por azúcar y se acomodan en una bandeja. Tras hacer tres cortes en la parte superior de cada pan, hay que cubrirlas y esperar a que dupliquen su tamaño antes de llevarlas al horno a 180 °C por 25 minutos, hasta alcanzar un dorado apetecible.

En cuanto al bocadillo, la receta explica que es un dulce emblemático elaborado con pulpa de guayaba, caracterizado por envolverse en hojas de pijao. Tradicionalmente, se cocina a fuego bajo, removiéndose hasta lograr una masa densa. Aunque puede combinarse en Colombia con queso, arequipe o leche, también participa en una gran variedad de preparaciones, como churros, pasteles y empanadas. Referencias históricas señalan que en Santander, su producción data de 1610 y que no fue sino hasta 1950, tras la industrialización del bocadillo veleño, cuando comenzó su auge comercial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el procedimiento tradicional para preparar pan pera colombiano relleno de bocadillo?

La receta tradicional de pan pera consiste en preparar una masa a base de harina de trigo, levadura, agua, azúcar, huevo, mantequilla y sal, que se amasa hasta lograr elasticidad. Luego, se rellena cada porción de masa con una bolita de bocadillo enharinado, se sella, se pasa por azúcar y, tras reposar para que duplique su tamaño, se hornea a 180 °C hasta dorar.

¿Qué es el bocadillo y cómo se utiliza en la cocina colombiana?

El bocadillo es un dulce tradicional colombiano preparado con pulpa de guayaba, cocido a fuego bajo y envuelto en hojas de pijao. Es habitual encontrarlo en recetas acompañando productos como queso, arequipe y leche, así como en la elaboración de churros, pasteles y empanadas, siendo parte fundamental de la repostería tradicional del país.

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