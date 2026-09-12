Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del viernes 11 de septiembre de 2026 trajo consigo novedades a miles de apostadores en Colombia, tras la celebración de los sorteos principales de las loterías más reconocidas del país y varios juegos de chance. De acuerdo con los resultados publicados, tres loterías destacaron por la magnitud de sus premios y la expectativa generada entre sus participantes.

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La Lotería de Medellín, en su sorteo número 4852, anunció como ganador del premio principal el número 0553 de la serie 163. Este sorteo entregó un premio mayor de $16.000 millones, convirtiéndose en uno de los más jugosos de la jornada. Por otro lado, la Lotería de Santander celebró su sorteo 5087 al entregar $6.000 millones con el número 4231 y la serie 020. Mientras tanto, la Lotería de Risaralda otorgó $2.333 millones a quien tuviese el número 2192 de la serie 079, correspondiente al sorteo 2966. Estos millonarios premios resaltan el atractivo y la emoción que despiertan las loterías tradicionales en Colombia cada semana.

Además de las loterías habituales, el viernes también se dieron a conocer los números ganadores de los diferentes juegos de chance realizados en franja de mañana, tarde y noche. Entre los más populares, Dorado Mañana anunció el 23483, mientras que Dorado Tarde y Dorado Noche dieron como ganadores los números 43180 y 83397, respectivamente. El Astro Sol, que incorpora signos zodiacales, resultó con el número 2498 y el signo piscis, y el Astro Luna otorgó el premio al 9054 con el signo tauro. Otros juegos como Antioqueñita 1 y 2 tuvieron como cifras ganadoras los números 67162 y 93211.

En la extensa lista de juegos de chance, títulos como Pick 3, Pick 4, Motilón, Caribeña, Sinuano, Culona, Pijao de Oro, Samán, Fantástica, Paisita, Chontico y Cafeterito presentaron resultados en sus versiones de día y noche, sumando así más oportunidades para quienes buscan cambiar su fortuna a través de estos sorteos. La variedad y frecuencia de estos juegos hacen que muchas personas mantengan la ilusión de obtener algún premio, aunque siempre deben recordar revisar bajo qué condiciones y mediante qué mecanismos se verifica la validez del juego y el pago del premio.

En todos los casos, se recomienda que los apostadores consulten directamente las condiciones específicas de cada sorteo y los pasos necesarios para la reclamación de premios, pues cada lotería y juego de azar cuenta con sus propias reglas que regulan la entrega de los dineros ganados.

¿Cuáles fueron los resultados de las principales loterías en Colombia el viernes 11 de septiembre de 2026?

Según la información disponible, la Lotería de Medellín entregó el premio mayor de $16.000 millones al número 0553 de la serie 163; la Lotería de Santander dio $6.000 millones al número 4231, serie 020; y la Lotería de Risaralda premió el número 2192, serie 079, con $2.333 millones.

¿Qué condiciones se deben cumplir para reclamar un premio en los sorteos de loterías y chance en Colombia?

Cada lotería y juego de chance en Colombia tiene mecanismos y reglas propias para la verificación y pago de premios. Para reclamar el dinero ganado, es fundamental revisar las condiciones específicas establecidas por cada sorteo, las cuales regulan el proceso de entrega y validación de los premios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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