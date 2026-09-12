Por: CENET

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Colombia avanza en su estrategia para fortalecer lazos con Singapur, reconocido como uno de los referentes globales en materia de transformación y desarrollo económico. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció recientemente que el país acelerará el proceso interno para implementar el acuerdo comercial entre la Alianza del Pacífico —agrupación conformada por Chile, Colombia, México y Perú— y Singapur. De acuerdo con Gómez Amín, el objetivo es que el tratado pueda entrar en vigor en Colombia en el menor tiempo posible, permitiendo así aprovechar oportunidades similares a las ya presentes en Chile y Perú, países donde el acuerdo ya está vigente.

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El anuncio se realizó durante una reunión en Bogotá con Alvin Tan, ministro para el Desarrollo Nacional de Singapur. Gómez Amín afirmó que el Gobierno presentará el acuerdo ante el Congreso y, posteriormente, lo llevará a revisión ante la Corte Constitucional, en cumplimiento de los procedimientos legales internos. "Queremos una Colombia que crezca, atraiga inversión y compita con el mundo. Singapur demostró que una nación puede transformar su economía con visión, reglas claras, talento y apertura", destacó el ministro colombiano.

Dentro de la estrategia oficial, se contempla fortalecer la presencia de ProColombia —la entidad oficial de promoción de exportaciones e inversiones— en Singapur. La intención es consolidar a esta nación asiática como un centro estratégico, o hub, para Colombia dentro de la región de Asia-Pacífico. Esta medida busca ampliar los mercados para los productos colombianos, cautivar inversión asiática para proyectos productivos nacionales y dinamizar la creación de nuevos empleos en las diferentes regiones del país.

Otra de las prioridades anunciadas por Gómez Amín es avanzar con el Acuerdo de Doble Tributación. Este instrumento tiene como fin evitar que una misma renta sea gravada tanto en Colombia como en Singapur, brindando así mayor seguridad jurídica y confianza a las empresas interesadas en invertir en ambos mercados. Asimismo, se exploran oportunidades respecto a la eventual creación de un mercado de bonos de carbono, en respuesta al interés manifestado por las autoridades de Singapur.

Con un producto interno bruto (PIB) per cápita de 98.814 dólares y un esperado crecimiento económico de 5% en 2025, Singapur se consolida como ejemplo en desarrollo económico global. Para el Gobierno colombiano, profundizar la relación con este país representa la posibilidad real de acercarse a un modelo exitoso de transformación y abrir puertas estratégicas hacia la región Asia-Pacífico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales beneficios del acuerdo comercial entre Colombia y Singapur?

El acuerdo busca facilitar la apertura de mercados para las exportaciones colombianas, impulsar la llegada de capital asiático a proyectos productivos, brindar mayor seguridad jurídica a las empresas mediante instrumentos como el Acuerdo de Doble Tributación y fomentar la creación de empleo en las regiones, de acuerdo con declaraciones del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

¿Por qué Singapur es considerado un referente en transformación económica?

El Gobierno colombiano resalta a Singapur como modelo debido a su elevado PIB per cápita de 98.814 dólares y su sostenido crecimiento económico, proyectado en 5% para 2025. Este país ha demostrado que es posible lograr prosperidad mediante visión estratégica, reglas claras, talento y apertura, según explicó el ministro Gómez Amín en su encuentro con autoridades singapurenses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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