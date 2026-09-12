Por: CENET

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Rafael Mejía López, quien fuera presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), murió este jueves en Bogotá a los 77 años, marcando el final de una vida profesional dedicada a los sectores agropecuario, empresarial y financiero en Colombia. Durante más de una década y media, específicamente de 2001 a 2016, Mejía López presidió la SAC y estuvo al frente de debates centrales sobre políticas públicas del campo, producción rural y las cadenas de comercialización agrícola, según información de la organización gremial y reportes institucionales.

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Fue el 31 de enero de 2001 cuando la Junta Directiva de la SAC lo eligió como presidente, durante el mandato presidencial de Andrés Pastrana. Su permanencia en el cargo se extendió a lo largo de los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez y parte de la primera administración de Juan Manuel Santos. En agosto de 2016, Mejía López presentó su renuncia formal, luego de haber dejado una impronta significativa en la gestión del gremio.

La trayectoria de Mejía López no solo se limitó a la SAC. Antes de llegar a la organización, trabajó en importantes empresas y entidades del sector financiero y corporativo del país. Entre los cargos más destacados se encuentran la dirección de Crédito Agropecuario del extinto Banco de Colombia, la gerencia de la empresa Manufacturas Ajover y la vicepresidencia financiera de Diners Club. Además, participó en juntas directivas de organismos como el Consejo Privado de Competitividad, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Vecol, según confirmó la SAC.

Durante su periodo como presidente gremial, Mejía López impulsó procesos de articulación en las cadenas de comercialización agrícola y lideró la discusión sobre el desarrollo del sector agropecuario colombiano. Su trabajo coincidió con periodos de cambio y debate sobre la producción y comercialización en el campo. Luego de su salida de la SAC, asumió la presidencia de la Bolsa Mercantil de Colombia, desde donde continuó apoyando los mecanismos de negociación de productos agropecuarios.

El deceso de Mejía López provocó múltiples reacciones. El Consejo Gremial Nacional, a través de su cuenta en X (antes Twitter), recordó su papel como presidente de esa entidad y exaltó su huella en el sector. Por su parte, Jorge Bedoya, actual presidente de la SAC, subrayó el compromiso de Mejía López con el gremio y lo definió como un defensor clave del sector agropecuario y de las organizaciones gremiales en Colombia. Las condolencias y reconocimientos reflejan el legado que deja en la vida económica y rural del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Rafael Mejía López en la historia de la Sociedad de Agricultores de Colombia?

Rafael Mejía López lideró la Sociedad de Agricultores de Colombia durante quince años, entre 2001 y 2016. En ese periodo, participó activamente en la discusión de políticas públicas para el campo y el desarrollo del sector agropecuario, así como en la integración de las cadenas de comercialización agrícola. De acuerdo con la SAC, su gestión fue clave para enfrentar debates sobre la producción rural y el fortalecimiento de la representación gremial en momentos decisivos para el país.

¿Qué es la Bolsa Mercantil de Colombia y cuál fue la relación de Mejía López con esta entidad?

La Bolsa Mercantil de Colombia es una institución dedicada a ofrecer mecanismos de negociación y comercialización de productos, especialmente del sector agropecuario. Rafael Mejía López asumió la presidencia de esta entidad después de salir de la SAC, lo que le permitió continuar su vinculación con los temas económicos y agrícolas, manteniendo así su participación activa en discusiones sobre el desarrollo rural y los mercados agropecuarios en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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