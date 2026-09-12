Por: CENET

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La firma Progresión Comisionista de Bolsa, una comisionista de bolsa colombiana, confirmó el cierre del fondo de capital privado Profútbol, tras ocho años de acompañamiento al Envigado Fútbol Club. Este fondo, creado en 2018 tras la adquisición del 55 % de las acciones del club, estructuró su salida a través de un patrimonio autónomo, concluyendo una etapa marcada por una estrecha relación entre el capital privado y el fútbol profesional colombiano.

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De acuerdo con Progresión Comisionista de Bolsa, el desempeño financiero del fondo fue notable. Profútbol generó un retorno de 4,31 veces el capital invertido y una tasa interna de retorno (TIR) del 23 % para sus inversionistas. A lo largo de la vigencia de este vehículo de inversión, se distribuyeron recursos superiores a los $22.000 millones, una cifra que evidencia el impacto de la gestión en el ámbito económico del club y sus accionistas.

Alexander González, presidente de Progresión, resaltó que su apuesta fue más allá del simple concepto de equipo de fútbol. El directivo subrayó que identificaron en Envigado una cantera excepcional de talento, impulsando así un modelo pionero de fondo de capital privado que contribuyó activamente al desarrollo del fútbol profesional colombiano. González destacó figuras clave que pasaron por el club durante este periodo, como Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Santiago Londoño, reafirmando el prestigio de Envigado como la principal cantera del país.

Este caso ilustra cómo los fondos de capital privado pueden ser más que simples inversores. Su función trasciende la provisión de recursos económicos, conectando el capital de inversionistas con organizaciones de alto potencial y acompañando su evolución para procurar la sostenibilidad del talento. La experiencia Profútbol, en palabras de Manuel Valero, presidente de Envigado Fútbol Club, convirtió al fondo en pionero dentro del fútbol colombiano al incorporar prácticas de capital privado y gobierno corporativo. Según Valero, este acompañamiento institucional permitió fortalecer la estructura interna del club, potenciar la formación del talento y extender las escuelas de fútbol a nivel nacional, enviando jugadores a escenarios destacados tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Progresión Comisionista de Bolsa afirmó que mantendrá su interés en nuevas oportunidades de inversión en distintos sectores, con el objetivo de replicar este modelo de generación de valor basado en la combinación de capital, asesoría estratégica y consolidación empresarial.

¿Cuál fue el impacto financiero del fondo Profútbol en el Envigado Fútbol Club?

El impacto financiero del fondo Profútbol en el Envigado Fútbol Club fue significativo: se logró un retorno de 4,31 veces el capital invertido y se distribuyeron recursos superiores a los $22.000 millones, conforme a datos de Progresión Comisionista de Bolsa. Además, la tasa interna de retorno fue del 23 %, lo que refleja el éxito económico de la operación durante los ocho años de acompañamiento al club.

¿Cómo influyó el fondo Profútbol en el desarrollo de talento en el Envigado Fútbol Club?

La influencia del fondo Profútbol se evidenció en el fortalecimiento de la cantera del club, considerada la mejor del país. De acuerdo con declaraciones de Alexander González y Manuel Valero, la alianza permitió consolidar procesos de formación de talento, expandir las escuelas de fútbol y destacar jugadores como Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Santiago Londoño en escenarios nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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