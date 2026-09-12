Por: CENET

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La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, expresó su respaldo a la iniciativa del Gobierno Nacional de bajar de manera temporal el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los tiquetes aéreos hacia las regiones golpeadas por el reciente terremoto en el Quindío. Lacouture hizo pública su opinión a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, calificando la medida como “acertada para impulsar el turismo y acelerar la reactivación”. La dirigente gremial sugirió, además, que este beneficio podría ampliarse con alivios destinados a alojamientos y mediante una campaña de promoción turística. En sus palabras, “reconstruir es tarea de todos”, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre sector privado y autoridades en la reactivación económica del departamento.

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Este posicionamiento de AmCham Colombia llega justo en medio del debate generado tras las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella. Durante un evento realizado en Panaca, De La Espriella anunció que el Gobierno Nacional está evaluando aplicar una reducción del IVA en los tiquetes aéreos, con el fin de incentivar la llegada de visitantes y así reactivar la economía en las zonas impactadas por el desastre natural. La discusión se ha centrado en cómo estas medidas fiscales podrían traducirse en mayor flujo turístico, beneficiando no solo a las aerolíneas sino también a hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios vinculados a la actividad turística.

Lacouture, quien también fue ministra de Comercio, Industria y Turismo, resaltó que las iniciativas para la reactivación económica deben incluir incentivos directos no solo para el turismo sino también para estimular la generación de empleo local. De acuerdo con su propuesta, la estrategia no debería limitarse a la reducción de impuestos en los tiquetes aéreos, sino que podría fortalecerse con otras acciones que impacten positivamente a la cadena de valor del turismo. Así, la inclusión de alivios para hospedajes y la promoción activa de los destinos afectados se presentan como alternativas que podrían ampliar el alcance y la efectividad del plan de recuperación.

El respaldo de AmCham Colombia evidencia el interés y la disposición del empresariado de participar en la reconstrucción de la economía del Quindío. El sector turístico, considerado un motor clave para la región, cuenta así con un aliado relevante en la búsqueda de condiciones que permitan su rápido restablecimiento y crecimiento tras los efectos negativos del fenómeno natural.

¿Por qué AmCham Colombia apoya la reducción temporal del IVA en tiquetes aéreos?

AmCham Colombia, representada por María Claudia Lacouture, respalda la propuesta de reducir temporalmente el IVA porque considera que esta política es clave para impulsar el turismo y facilitar la recuperación económica en las zonas afectadas por el terremoto, especialmente en el Quindío. La organización reconoce que medidas de este tipo ayudan a fomentar el arribo de visitantes y dinamizan sectores asociados, con el objetivo de acelerar la reactivación regional.

¿Cómo podría complementarse la reducción del IVA para impulsar la recuperación turística en el Quindío?

Según la propuesta de María Claudia Lacouture, la reducción temporal del IVA en tiquetes aéreos puede potenciarse mediante acciones adicionales, como ofrecer alivios para alojamientos y desarrollar campañas de promoción turística. Estas medidas buscan fortalecer toda la cadena de valor del sector turismo y asegurar que el impacto positivo se extienda a diferentes actores económicos del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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