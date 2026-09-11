El presidente informó que su administración estudia la posibilidad de reducir el IVA de los tiquetes aéreos desde y hacia los territorios golpeados por el terremoto, con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes y apoyar la recuperación económica de la región.

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“Estamos revisando el impacto fiscal, pero tengo toda la intención de hacerlo”, afirmó De La Espriella al referirse a la propuesta. La medida todavía está en evaluación y dependerá, entre otros factores, del impacto que tendría sobre las cuentas públicas.

El mandatario también hizo un llamado particular a sus funcionarios. De La Espriella pidió a todo el gabinete y a los trabajadores del Gobierno nacional, incluido él y su familia, pasar el fin de año en el Eje Cafetero para impulsar el turismo en la región.

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#Atención El presidente Abelardo De La Espriella informó que el Gobierno evalúa la posibilidad de reducir el IVA de los tiquetes aéreos “desde y hacia las zonas golpeadas por el terremoto para facilitar la llegada de visitantes”. El mandatario pidió, además, a su gabinete… pic.twitter.com/jeFXGvEwpC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 11, 2026

“Promoviendo nosotros mismos el turismo en esta tierra que Dios premió con tanta riqueza”, señaló el presidente, quien planteó la presencia de los funcionarios como una forma de respaldar a los sectores que dependen de los visitantes.

La eventual reducción del IVA sería, según explicó el mandatario, un “incentivo muy especial” para las zonas que resultaron afectadas por el terremoto. La intención es facilitar el desplazamiento de turistas y contribuir a que hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios puedan recuperar parte de su actividad.

Por ahora, no hay una reducción confirmada ni se ha establecido cuál sería el nuevo porcentaje del impuesto. El Gobierno debe terminar de revisar el impacto fiscal antes de tomar una decisión sobre la propuesta.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.