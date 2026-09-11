La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su entorno familiar, dentro de la investigación por la presunta financiación irregular de su campaña de 2014.

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Los bienes, avaluados en más de 3.664 millones de pesos, quedaron bajo suspensión del poder dispositivo y embargo, por lo que no podrán ser vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con el ente acusador, las medidas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en Pensilvania, Caldas.

La Fiscalía explicó que algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar. Por esa razón, la actuación busca establecer el vínculo de los bienes con los hechos que son materia de investigación.

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Según la Fiscalía, el caso está relacionado con la presunta financiación internacional de la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’ y surgió del trabajo adelantado por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales.

El organismo judicial sostiene que la multinacional brasileña habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad que habrían beneficiado la campaña de Zuluaga. Ese aporte, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, no habría sido reportado en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales.

Además, por tratarse presuntamente de recursos provenientes de una empresa extranjera, el aporte constituiría una fuente de financiación prohibida para campañas políticas, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Los investigadores señalan que los recursos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. Para ese momento, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.

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