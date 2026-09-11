Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

María Mercedes Díaz Perdomo fue reconocida por su comunidad como una mujer líder, cuya vida marcó a muchas personas cercanas. Este sábado 12 de septiembre, su familia realizará un homenaje póstumo a través de una Santa Misa que tendrá lugar en la Catedral de Ibagué. De acuerdo con la información divulgada por la familia, la ceremonia se desarrollará a las 10:00 de la mañana e incluirá la presencia de hijos, hermanos, sobrinos y otros seres queridos. La invitación extendida a toda la comunidad busca no solo despedir a María Mercedes, sino fortalecer la memoria colectiva sobre su trabajo y su legado.

Sigue a PULZO en Discover

En el mensaje divulgado para convocar al homenaje, sus allegados describieron a María Mercedes Díaz Perdomo como “una mujer guerrera, fuerte y llena de luz, que dejó huellas de amor en cada vida que tocó”. Tales palabras evidencian el profundo impacto emocional causado por su ausencia y resaltan el valor que su ejemplo representa para quienes la conocieron. La ceremonia de despedida ocurre en medio del dolor e indignación generados por el asesinato de María Mercedes, un hecho que ha causado conmoción en la comunidad. Sus familiares y personas cercanas insisten en la importancia de esclarecer las circunstancias del crimen y hacer justicia.

Las redes sociales han sido un canal fundamental para extender el llamado a la solidaridad. Bajo consignas como #NiUnaMás y #JusticiaPorMercedes, se invita no solo a acompañar a la familia en este momento doloroso, sino a unirse como comunidad para exigir justicia y garantizar que la memoria de María Mercedes no se apague. El sentido de este homenaje trasciende una simple ceremonia religiosa; se presenta como un acto colectivo para mantener presentes los valores y el legado de quien fue considerada un ejemplo de fortaleza y amor.

Para la familia de María Mercedes, este último adiós representa un momento de unión y reflexión. “Su recuerdo vive en nuestros corazones”, es la frase elegida para motivar a quienes deseen asistir o apoyar desde la distancia este homenaje. El evento cumple así una doble función: despedir a una líder apreciada y reiterar el compromiso de la comunidad con la justicia y la memoria.

¿Cuándo y dónde se realizará la Santa Misa por María Mercedes Díaz Perdomo?

La Santa Misa en honor a María Mercedes Díaz Perdomo se celebrará el sábado 12 de septiembre a las 10:00 de la mañana en la Catedral de Ibagué. La invitación fue extendida de manera pública por su familia para que amigos y miembros de la comunidad puedan acompañar este último adiós.

¿Por qué la comunidad exige justicia en el caso de María Mercedes Díaz Perdomo?

El asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo causó dolor e indignación, motivando a sus familiares y allegados a exigir que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. A través de las redes sociales y consignas como #NiUnaMás y #JusticiaPorMercedes, la comunidad insiste en la importancia de no olvidar su memoria y de exigir que el crimen no quede impune.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.