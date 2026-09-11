Un grupo de venados cola blanca fue avistado recientemente en el páramo del Almorzadero, ecosistema de alta montaña ubicado entre Santander y Norte de Santander.

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Los animales fueron registrados en video por el fotógrafo Marcos Orlando Pérez mientras se desplazaban por su entorno natural. Las imágenes permiten observar a varios ejemplares recorriendo con tranquilidad la zona, en medio del paisaje característico del páramo.

El encuentro llamó la atención por tratarse de una especie que hace parte de la fauna silvestre de estos ecosistemas y cuya presencia está relacionada con las condiciones naturales de los territorios donde habita.

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El registro también vuelve a poner la mirada sobre la importancia de conservar los espacios de alta montaña, que funcionan como refugio para diferentes especies y hacen parte de ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental.

El páramo del Almorzadero cuenta con registros de venados en sectores como El Cerrito, Santander. La zona también se caracteriza por albergar una importante concentración de cóndores andinos, otra especie representativa de estos ecosistemas.

Así, el avistamiento ofrece una oportunidad para conocer de cerca parte de la fauna que habita estos territorios y recordar el valor de preservar su entorno natural.

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Así es el venado cola blanca que habita estos ecosistemas

El venado cola blanca es un cérvido de tamaño mediano que puede reconocerse por varias características físicas particulares.

Entre ellas están sus patas largas, cuello relativamente grueso, hocico alargado y orejas grandes. Su pelaje puede presentar tonalidades café, grisáceas o pardas, mientras que las zonas inferiores del cuerpo y parte de la cola tienen coloración blanca.

Precisamente, esta característica en la cola hace parte de uno de los rasgos más reconocibles de la especie.

Los ejemplares jóvenes también tienen una particularidad que permite diferenciarlos: presentan manchas blancas sobre el pelaje, especialmente durante sus primeras etapas de desarrollo.

Estas características hacen posible identificar a una especie que forma parte de la fauna propia de diferentes ecosistemas y que puede encontrarse en ambientes de montaña.

El video registrado en el páramo del Almorzadero permite observar a los animales desplazándose por el territorio sin que se evidencie una interacción directa con las personas que hicieron el registro.

¿Por qué es importante conservar el hábitat de los venados?

La relevancia de estos animales no está únicamente en la posibilidad de encontrarlos y fotografiarlos en medio del paisaje.

El venado cola blanca cumple un papel dentro de la dinámica de los ecosistemas al alimentarse de diferentes plantas. Como herbívoro, participa en las relaciones naturales que se producen entre la fauna y la vegetación de los territorios que habita.

Su alimentación también está relacionada con procesos como la dispersión de semillas, que hacen parte de la dinámica de regeneración de la vegetación.

Por eso, la conservación de los espacios donde se encuentran estos animales resulta fundamental para mantener las condiciones que permiten la existencia de distintas especies.

En el caso del páramo del Almorzadero, el avistamiento vuelve a destacar la diversidad que puede encontrarse en estos ecosistemas de alta montaña.

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