El crecimiento del cinturón de sargazo del Atlántico volvió a encender las alertas entre la comunidad científica. Imágenes satelitales analizadas por la NASA muestran que esta enorme masa de algas mantiene una alta concentración en el Atlántico tropical, un comportamiento que podría incrementar su llegada a las costas del Caribe.

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(Vea también: Oleadas de sargazo amenazan playas: crisis ambiental y turismo en jaque por invasión de algas marinas)

El sargazo es un tipo de alga marina flotante que, en condiciones normales, cumple un papel importante en los ecosistemas oceánicos al servir de refugio y alimento para distintas especies.

Sin embargo, cuando se acumula en grandes cantidades cerca de la costa puede alterar el equilibrio ambiental, afectar arrecifes de coral, reducir el oxígeno en el agua y provocar la muerte de peces y otros organismos marinos.

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De acuerdo con las observaciones de la NASA y de investigadores de la Universidad del Sur de Florida, el fenómeno ha cambiado de comportamiento durante los últimos años.

“El cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario”, aseguró Brian Barnes, científico marino del Laboratorio de Oceanografía Óptica de USF.

Mientras la presencia de sargazo disminuye en el mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, su crecimiento aumenta en el Atlántico tropical, donde forma una extensa franja que se desplaza hacia el Caribe y el golfo de México impulsada por las corrientes marinas.

🌊🏖️⛵️Esperan el arribo de más de 522 mil toneladas de sargazo a playas de #QuintanaRo. Vía satelital se observó un gran cinturón de cientos de kilómetros en el Atlántico. #Sargazo #cancun #playadelcarmen #tulum #videos #virals Aquí la info👇👇https://t.co/FqWLVLoht2 pic.twitter.com/PtZNKCbZ4W — Agenda Setting Press (@agendasetting1) June 5, 2025

¿Qué zona de Colombia puede ser afectada por cinturón de sargazo del Atlántico?

Para Colombia, el mayor riesgo se concentra en las playas del Caribe, especialmente durante las temporadas en las que las corrientes favorecen el arribo de grandes cantidades de estas algas.

Su acumulación puede afectar el turismo, dificultar las actividades pesqueras y deteriorar ecosistemas como manglares, praderas marinas y arrecifes de coral. Además, cuando el sargazo se descompone libera gases con olores fuertes que pueden afectar la experiencia de residentes y visitantes.

Aunque las observaciones más recientes muestran una disminución de la biomasa durante julio, los especialistas advierten que el fenómeno seguirá siendo monitoreado debido a que el crecimiento del cinturón de sargazo se ha intensificado desde 2011 y continúa representando un desafío para los países del Caribe.

¿Por qué está creciendo el cinturón de sargazo en el Atlántico?

Los investigadores consideran que no existe una única causa para explicar la expansión del cinturón de sargazo del Atlántico. Entre los factores que podrían favorecer su crecimiento se encuentran el calentamiento de las aguas oceánicas, el aumento de nutrientes provenientes de grandes ríos y actividades humanas, así como cambios en las corrientes marinas que transportan las algas hacia el Caribe.

La NASA señala que el mecanismo exacto aún es objeto de estudio, aunque las observaciones satelitales evidencian que la cantidad de sargazo en el Atlántico tropical ha aumentado de forma sostenida durante la última década.

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