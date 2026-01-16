En medio de las situaciones de la naturaleza, la aparición de una inmensa franja marrón que se extiende entre el océano Atlántico y las costas de África ha causado una gran curiosidad a nivel global durante los primeros días de enero de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Este fenómeno, captado con nitidez por satélites de alta resolución, no es producto de la contaminación industrial ni de un derrame de petróleo, sino que responde a un proceso natural fascinante vinculado con la dinámica atmosférica de nuestro planeta.

Según la información detallada por expertos y reportada recientemente en diarios como La Nación de Argentina, la explicación científica detrás de esta mancha colosal se encuentra en el transporte masivo de polvo proveniente del desierto del Sahara, conocido técnicamente como la Capa de Aire Sahariana.

El desierto del Sahara es la mayor fuente de polvo mineral en la Tierra, y bajo ciertas condiciones climáticas, los vientos alisios levantan toneladas de partículas de arena y sedimentos hacia la atmósfera. Estas partículas quedan suspendidas en una capa de aire muy seco y cálido que se desplaza miles de kilómetros sobre el océano Atlántico.

Cuando la concentración de este polvo es lo suficientemente densa, se manifiesta visualmente desde el espacio como una franja de tonalidades marrones o amarillentas que contrasta fuertemente con el azul profundo del mar. Este evento es vital para el equilibrio ecológico global, ya que el polvo contiene minerales esenciales como el fósforo y el hierro. Es denominado como Gran Cinturón de Sargazo.

A medida que esta franja avanza hacia el oeste, desempeña funciones cruciales para la vida en otros continentes. Por ejemplo, se ha comprobado que el polvo del Sahara actúa como un fertilizante natural para la selva amazónica en América del Sur, reponiendo los nutrientes del suelo que las lluvias constantes suelen lavar.

Además, la presencia de esta capa de aire seco y cargado de polvo tiene un impacto directo en la temporada de huracanes en el Atlántico, ya que tiende a suprimir la formación de tormentas tropicales al reducir la humedad necesaria para su desarrollo. Sin embargo, también puede afectar la calidad del aire y la salud respiratoria en las regiones del Caribe y Centroamérica.

Este fenómeno natural es un recordatorio de cómo los ecosistemas terrestres y marinos están profundamente interconectados a través de la atmósfera. La observación satelital continua permite a los científicos predecir el impacto de estas nubes de polvo tanto en el clima como en la productividad biológica de los océanos.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una macroalga flotante de color pardo o marrón que pertenece al género Sargassum. A diferencia de otras algas, esta especie no se adhiere al fondo marino, sino que flota a la deriva gracias a unos pequeños sacos llenos de gas llamados aerocistos, los cuales le permiten mantenerse en la superficie para hacer la fotosíntesis.

Este fenómeno ha cobrado gran relevancia ambiental y turística debido a los siguientes factores clave:

Ecosistema flotante: en alta mar, el sargazo funciona como un refugio vital para diversas especies marinas, incluyendo tortugas, peces y crustáceos, proporcionando alimento y protección en el océano abierto.

en alta mar, el sargazo funciona como un refugio vital para diversas especies marinas, incluyendo tortugas, peces y crustáceos, proporcionando alimento y protección en el océano abierto. Causas del exceso: el crecimiento desmedido reportado en los últimos años se atribuye al aumento de la temperatura del agua por el cambio climático y al exceso de nutrientes provenientes de vertidos agrícolas en grandes ríos.

el crecimiento desmedido reportado en los últimos años se atribuye al aumento de la temperatura del agua por el cambio climático y al exceso de nutrientes provenientes de vertidos agrícolas en grandes ríos. Impacto en las playas: cuando llega masivamente a las costas, su descomposición consume el oxígeno del agua, afecta los arrecifes de coral y causa un olor fétido debido a la liberación de ácido sulfhídrico.

cuando llega masivamente a las costas, su descomposición consume el oxígeno del agua, afecta los arrecifes de coral y causa un olor fétido debido a la liberación de ácido sulfhídrico. Gran Cinturón de Sargazo: actualmente existe una franja de miles de kilómetros que se extiende desde África hasta el Caribe y el Golfo de México, conocida como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.