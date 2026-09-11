Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente avistamiento de un águila harpía en San Cipriano, Buenaventura, ha marcado un hito en la historia ambiental del departamento del Valle del Cauca. Considerada como el ave rapaz más poderosa de América y una de las de mayor envergadura a nivel mundial, este ejemplar fue observado por primera vez en esta región, dentro de los bosques tropicales lluviosos donde suele habitar. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos y divulgada por la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca, el encuentro ocurrió durante una jornada de observación dirigida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Los participantes lograron captar imágenes y videos del águila, identificada posteriormente como arpía (Harpia harpyja), una especie que hasta el momento no tenía registros confirmados en el departamento.

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Según explicó Diego Mejía, miembro de dicho grupo, todo comenzó con una advertencia sobre la presencia de una gran ave rapaz sobrevolando el área. Luego de confirmar el avistamiento, las evidencias gráficas fueron analizadas por expertos y comunidades especializadas, quienes validaron la autenticidad de la especie. La confirmación fue acompañada por el reconocimiento de biólogos de la CVC sobre la importancia ambiental del evento, ya que esta rapaz requiere vastas extensiones de bosque y árboles de gran porte para cumplir su ciclo vital. Es un depredador tope, se alimenta de animales como osos hormigueros, perezosos y venados, lo que la convierte en un indicador clave del estado de conservación del ecosistema.

El águila harpía, que puede medir entre uno y dos metros de envergadura y pesar hasta 9 kilos, es conocida por su dieta de reptiles, mamíferos y aves de tamaño medio, como el mono churuco, lo cual explica su nombre común de águila churuquera. Posee una esperanza de vida de hasta 35 años, pero su reproducción es lenta, ya que suele poner crías solo cada dos o tres años. Esta característica, sumada a la pérdida de hábitat, la ha catalogado como especie vulnerable a nivel internacional. La presencia de este ejemplar en la región representa no solo un éxito para la conservación de la biodiversidad local, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las estrategias de cuidado ambiental. Como recomendó el biólogo Milton Reyes de la CVC, el avistamiento debe ser aprovechado de manera responsable, evitando perturbar al ave y su entorno.

¿Por qué es importante el avistamiento del águila harpía en el Valle del Cauca?

El avistamiento es relevante porque demuestra que el ecosistema local mantiene las condiciones adecuadas para alojar especies de gran tamaño y conservación exigente como la águila harpía, según lo señalaron expertos de la CVC. Su presencia es señal de un bosque saludable y de la existencia de presas y hábitat suficientes para asegurar su permanencia, lo cual refleja el éxito de procesos de conservación en la región.

¿Qué significa que el águila harpía sea una especie vulnerable?

Ser una especie vulnerable significa que el águila harpía enfrenta un alto riesgo de desaparecer, si las circunstancias actuales de su entorno, como la pérdida de hábitat y la baja tasa de reproducción, no mejoran. Esta categoría internacionalmente aceptada subraya la necesidad de proteger y preservar los ecosistemas donde habita para asegurar su supervivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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