Por: Noticiero 90 minutos

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Después de siete días de labores constantes, el incendio forestal que azota la zona montañosa de Yumbo se ha transformado en una emergencia de tipo subterráneo, lo que significa que, aunque las llamas han dejado de ser visibles en la superficie durante el día, el fuego sigue activo en el interior del suelo. De acuerdo con lo reportado, los organismos de socorro y las autoridades han establecido un operativo permanente para identificar y controlar los puntos calientes bajo tierra, evitando así que la conflagración pueda resurgir en la superficie.

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Este fenómeno ocurre en un bosque seco tropical y la transición del incendio hacia el subsuelo responde a las características particulares del terreno, situación confirmada por Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle. Según Tenorio, la emergencia ha cambiado de naturaleza: "Al tratarse de un incendio de bosque seco tropical y por las características que se han desarrollado en el terreno, este pasó a ser un incendio de subsuelo". La complejidad del evento ha exigido desplegar esfuerzos aéreos y terrestres de gran magnitud. A pesar de la descarga de 50.000 galones de agua usando el sistema Bambi Bucket, operado por la Fuerza Aérea, el fuego no se ha extinguido completamente, pues las brasas siguen quemando materiales en las capas profundas del suelo.

El subcomandante de Bomberos Yumbo, teniente Álvaro Hernán Echeverry, insistió en que el peligro persiste, especialmente porque los focos ocultos representan un riesgo latente para la comunidad y el medio ambiente. Echeverry advirtió que "son peligrosos porque no los vemos, pero siguen presentando riesgo de reinicio de la actividad de los incendios y pudiera comprometer bienes y vidas". Ante este panorama, la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, conocida como BRIADE, especialistas en emergencias forestales y mitigación de incendios subterráneos, se unió a las acciones de control en la zona.

Adicionalmente, los operativos han integrado unidades de Ejército Nacional, Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Colombiana y Defensa Civil Colombiana, todas originarias de distintos municipios del departamento. Su labor se concentra en remover material vegetal, extinguir los puntos calientes y mantener una vigilancia constante que permita reaccionar ante cualquier signo de reactivación de las llamas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un incendio subterráneo y por qué es difícil de controlar?

Un incendio subterráneo es aquel en el que el fuego avanza por las capas internas del suelo, normalmente alimentado por material vegetal seco. Su control es complicado debido a que las llamas no son visibles, lo que dificulta detectar los puntos calientes y extinguir completamente el fuego latente.

¿Qué organismos participan en el control del incendio subterráneo en Yumbo?

En las labores de control participan la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional (BRIADE), Fuerza Aérea Colombiana, Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Cruz Roja Colombiana y Defensa Civil Colombiana, quienes trabajan en conjunto para mitigar el riesgo y evitar el reinicio de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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