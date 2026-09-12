Por: CENET

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Cementos Argos, reconocida por segundo año consecutivo en el estudio Latin America Executive Team de Extel

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Cementos Argos, empresa perteneciente al Grupo Argos, fue distinguida por segundo año consecutivo en el estudio Latin America Executive Team, elaborado por la firma internacional Extel. Este reconocimiento, obtenido en la edición de 2026, resalta la percepción positiva que tienen los profesionales de inversión sobre el desempeño de la alta dirección y el equipo de Relación con Inversionistas de Cementos Argos dentro del competitivo entorno empresarial de América Latina.

En esta oportunidad, la compañía fue galardonada con la distinción Most Honored Company, una categoría que destaca a las empresas que logran sobresalir en diversos ámbitos vinculados con el liderazgo corporativo, la transparencia en la divulgación de información y la calidad del relacionamiento con inversionistas y analistas. Según la propia Extel, el estudio se sustenta en la opinión de 967 profesionales de inversión, distribuidos en 488 firmas participantes. Estos expertos valoran varios aspectos, incluyendo la gestión de los equipos directivos y el nivel de comunicación establecido con el mercado y la comunidad financiera.

Extel lleva a cabo este análisis especializado de percepción en el que se consideran factores como la capacidad de liderazgo de las compañías, la claridad y oportunidad de la información financiera ofrecida, así como el fortalecimiento de la relación entre las empresas y los inversionistas. La firma subraya que la categoría Most Honored Company corresponde a un resultado integral, ya que agrupa el desempeño en varias dimensiones evaluadas por los participantes, lo que otorga un carácter multidimensional al reconocimiento.

Cementos Argos ya había sido reconocida en la edición de 2025 del mismo estudio, lo que consolida una continuidad en cuanto a la valoración favorable de su equipo directivo y su área de Relación con Inversionistas. De acuerdo con la compañía, estos reconocimientos reflejan el aprecio que analistas e inversionistas mantienen respecto a su capacidad de comunicación, la transparencia en la entrega de información y la solidez de sus relaciones con la comunidad financiera. Así, Cementos Argos reafirma su posición entre las empresas líderes en América Latina en términos de liderazgo empresarial y relación con inversionistas.

¿Qué significa la distinción Most Honored Company para Cementos Argos?

La distinción Most Honored Company representa un reconocimiento integral al buen desempeño de Cementos Argos en aspectos como liderazgo corporativo, divulgación de información y relaciones con inversionistas. Según Extel, este reconocimiento resulta de la sumatoria de valoraciones positivas recibidas en distintos indicadores clave por parte de profesionales de inversión y analistas.

¿Cómo se realizó la evaluación de Extel en el estudio Latin America Executive Team?

Según la información proporcionada, Extel evaluó a las compañías a partir de la percepción de 967 profesionales de inversión de 488 firmas, enfocándose en aspectos como la gestión del equipo directivo, transparencia y relación con inversionistas. Esta evaluación toma en cuenta distintas dimensiones y no se limita a un único indicador, lo cual la hace más representativa y sólida frente al sector empresarial latinoamericano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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