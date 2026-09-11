Por: CENET

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La Asamblea General de Accionistas del Grupo SURA decidió aprobar un programa de readquisición de acciones por un monto máximo de 500.000 millones de pesos. Esta cantidad corresponde aproximadamente al 2,5 % de la capitalización bursátil actual de la compañía, lo que señala la relevancia del programa para los accionistas y el mercado en general. Según se conoció a través de la información de Grupo SURA, la Junta Directiva fue autorizada para establecer las condiciones y el procedimiento detallado de la ejecución de este plan, el cual tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2028 y aplicará tanto a acciones ordinarias como a acciones preferenciales.

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Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de asignación de capital por parte de la empresa, orientada a reducir la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y su valor intrínseco. Adicionalmente, según la comunicación de la compañía, busca incrementar la liquidez y mejorar la dinámica en el intercambio de acciones entre los inversores. El contexto en que se produce esta decisión es significativo: luego de que se concretara una escisión por absorción que permitió a Grupo SURA enfocarse exclusivamente en servicios financieros, el comportamiento de las acciones ha sido notable. Datos del grupo revelan que la acción preferencial aumentó en un 51 % y la acción ordinaria en un 48 %, cifras que superan el desempeño del índice COLCAP en el periodo analizado.

Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo SURA, enfatizó la solidez de la compañía en la actualidad. Afirmó textualmente: “Estamos en un buen momento de compañía, en el que una serie de hitos recientes nos confirman que vamos por la senda correcta: resultados financieros récords al cierre del primer semestre, aceleración en la reducción en nuestra deuda, máximos históricos en el precio de nuestras acciones, e inclusión de la acción ordinaria en el índice FTSE GEI. La aprobación de este programa de readquisición de acciones es un paso más en nuestra estrategia por generar cada vez mayor valor y retorno a nuestros accionistas”. En este contexto, el Grupo SURA remarcó también su meta de consolidarse como un grupo financiero relevante en América Latina, donde ya acompaña a más de 77 millones de clientes distribuidos en 10 países de la región.

¿Qué significa el programa de readquisición de acciones para los accionistas de Grupo SURA?

El programa de readquisición de acciones aprobado permite a Grupo SURA recomprar parte de sus propias acciones en el mercado, lo que puede incidir en el valor de las acciones existentes al reducir la cantidad disponible y potencialmente cerrar la brecha entre el precio de mercado y el valor de la compañía. Según lo informado por Grupo SURA, esta medida busca incrementar el valor y el retorno para quienes ya poseen títulos de la empresa.

¿Cuál ha sido el comportamiento de las acciones de Grupo SURA tras enfocarse en servicios financieros?

Luego de la escisión por absorción que permitió a Grupo SURA concentrarse en servicios financieros, tanto la acción ordinaria como la preferencial mostraron un crecimiento importante en su valor. De acuerdo con cifras de la empresa, la preferencial creció un 51 % y la ordinaria un 48 %, resultados superiores al índice COLCAP en el mismo periodo, lo que refleja la dinámica positiva reciente de la compañía en el mercado de valores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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