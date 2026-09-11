Por: CENET

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El dólar en Colombia registró un leve aumento durante la más reciente jornada, cotizándose en promedio a $3.104,55, lo que representa un incremento de $5,07 en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, de $3.099,48. Este movimiento equivale a una variación del 0,16%. A lo largo del día, la divisa estadounidense abrió en $3.120, alcanzó un máximo de $3.129 y un mínimo de $3.079, de acuerdo con los datos financieros actuales.

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En el escenario internacional, el comportamiento del dólar estuvo marcado por diversos factores. El índice DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas extranjeras, alcanzó los 98,943 puntos, evidenciando un avance del 0,13% respecto al cierre previo. En América Latina, la dinámica fue variada: en México, la moneda estadounidense se cotizó a 16,97 pesos, lo que representó un alza del 0,44%. Frente al real brasileño, el dólar bajó hasta 5,0996, lo que significó una disminución del 0,18%. En Chile, la cotización subió hasta los 940,06 pesos, con un aumento del 1,36%, y en Perú alcanzó los 3,3682 soles, con una variación positiva del 0,35%.

En el contexto europeo, el Banco Central Europeo implementó un aumento de sus tasas de interés en 25 puntos básicos, elevando la facilidad de depósito a 2,50%, las operaciones principales de financiación a 2,65% y la facilidad marginal de crédito a 2,90%. Esta decisión respondió al incremento de la inflación que, en agosto, alcanzó el 3,3% anual en la Eurozona.

Por su parte, en Estados Unidos, el índice de precios al productor mostró un crecimiento anual del 5,4% en agosto, superando el 4,8% registrado en julio. De manera mensual, ese índice subió un 0,4%, impulsado principalmente por el alza del 4,2% en los precios de la energía. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron levemente en 1.000, para ubicarse en 206.000 en la semana finalizada el 5 de septiembre; de igual manera, las solicitudes continuas llegaron a 1,774 millones.

Mientras tanto, en México, la inflación anual se aceleró a 3,26% en agosto, tras ubicarse en 3,12% en julio, aunque la inflación subyacente, que excluye productos volátiles, se moderó hasta 3,88%. Los precios más impactados fueron los de servicios educativos, bebidas alcohólicas, tabaco y prendas de vestir.

En Colombia, el gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley con mensaje de urgencia para buscar la aprobación de $1,2 billones, buscando asegurar la liquidez del sistema eléctrico durante el fenómeno de El Niño, en medio de una deuda sectorial que ronda los $7 billones. Adicionalmente, fueron firmados 11 decretos en el marco de la emergencia económica y social declarada luego del terremoto del 10 de agosto, incluyendo la creación del Fondo Patria Milagro y medidas para fortalecer la capacidad de respuesta de gobiernos locales y el uso excepcional de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y del Fondo de Desarrollo Social (Fondes) para reparar infraestructura afectada.

¿Cómo afecta la variación del dólar a la economía colombiana en el contexto actual?

La variación del dólar en Colombia, que este día mostró un leve aumento frente a la TRM vigente, se enmarca en un entorno internacional de volatilidad y cambios en tasas de interés de grandes poderes económicos. Este comportamiento influye en los precios de importaciones, endeudamiento externo y la estabilidad financiera nacional, aspectos clave en la coyuntura de reformas y necesidades de liquidez que enfrenta el país.

¿Por qué el gobierno colombiano solicita $1,2 billones para el sector eléctrico durante el fenómeno de El Niño?

El gobierno colombiano anunció la radicación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia ante el Congreso para obtener $1,2 billones, buscando asegurar la liquidez del sistema eléctrico durante el fenómeno de El Niño. Esta gestión se realiza en respuesta a la deuda cercana a $7 billones en el sector y a la necesidad de garantizar el suministro energético frente a condiciones climáticas adversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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