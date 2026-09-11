Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció recientemente su apoyo clave en el cierre financiero del Parque Solar Puertos de Santander, un ambicioso proyecto ubicado en Cimitarra. De acuerdo con la entidad, la financiación estructurada es de 230.000 millones de pesos, a un plazo de cinco años, lo cual permitirá materializar una de las infraestructuras solares más relevantes del territorio nacional en los últimos años.

Sigue a PULZO en Discover

El Parque Solar Puertos de Santander se destaca por su capacidad instalada pico de 250,8 megavatios pico (MWp), aunque ha obtenido aprobación para evacuar hasta 200 megavatios (MW). La obra contempla también una línea de transmisión de 36,8 kilómetros, que llevará la energía generada hasta la Subestación Primavera, además de una subestación elevadora que facilitará el proceso de transmisión eléctrica. Según Rafael Herz, presidente encargado de la FDN, “este cierre financiero refleja la capacidad de la FDN para movilizar recursos y acompañar proyectos de gran escala que amplían y diversifican la matriz de generación eléctrica del país”.

El desarrollo del proyecto está liderado por Patria Investments y Ashmore, las mismas compañías responsables de la construcción del Parque Solar Puerta de Oro, actualmente reconocido como el parque solar más grande de Colombia. Este antecedente respalda su experiencia y capacidad de ejecución en proyectos de gran envergadura dentro del sector energético colombiano.

En cuanto a la sostenibilidad de sus ingresos, el nuevo parque solar contará con contratos de compraventa de energía de largo plazo. Dichos compromisos han sido adquiridos con importantes empresas como AES Colombia, Nitro Energy y BTG Pactual Comercializadora de Energía. Además, el proyecto fue adjudicado con Obligaciones de Energía Firme con una duración de 20 años, lo que robustece la estabilidad financiera y operativa del emprendimiento.

La FDN, por medio de esta inversión, reafirma su compromiso con el impulso de proyectos estratégicos que fortalezcan la seguridad energética nacional, promuevan fuentes renovables y, a la vez, contribuyan al desarrollo sostenible de Colombia. Así, la participación de la financiera estatal consolida el rol del sector público y privado en la transformación de la matriz energética.

¿Qué impacto tendrá el Parque Solar Puertos de Santander en el desarrollo energético de Colombia?

El Parque Solar Puertos de Santander contribuirá significativamente a diversificar y ampliar la capacidad de generación eléctrica de Colombia con fuentes renovables, fortaleciendo la seguridad energética y apoyando metas de sostenibilidad, según destacó la FDN y sus directivos en el cierre financiero del proyecto.

¿Quiénes son los encargados del desarrollo del Parque Solar Puertos de Santander?

Patria Investments y Ashmore, empresas que también construyeron el Parque Solar Puerta de Oro, lideran el desarrollo del Parque Solar Puertos de Santander, demostrando experiencia y capacidad en la ejecución de proyectos solares de gran escala en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.